مظاهرات في"تل أبيب" للمطالبة باستعادة الأسرى والإطاحة بـ "نتنياهو"

غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر آلاف المستوطنين في "شارع كابلان" -وسط تل أبيب، اليوم السبت- للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وأغلقوا شارع "بيغن" مقابل مقر وزارة الأمن بالمدينة، حيث قامت الشرطة بتفريقهم واعتقال 7 متظاهرين في مفرق "كابلان".

وتأتي هذه المظاهرة الأسبوعية للمطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات، وبالتزامن نظمت بجوارها مظاهرة أخرى لعائلات أسرى ومحتجزين إسرائيليين في قطاع غزة مطالبة بصفقة فورية.

وفي قيسارية، تظاهر أكثر من 1500 شخص بعد وصولهم قرب منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإسقاطه والحكومة وإجراء انتخابات بشكل فوري.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف في حيفا ورحوفوت ونس تسيونا وبئر السبع والعديد من المواقع والبلدات الأخرى ضد الحكومة وللمطالبة بإجراء انتخابات.

كما شهدت منطقة "تقاطع كركور"، في الشمال، احتشاد المئات للمشاركة في مظاهرة للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وتمارس عائلات المحتجزين "الإسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية بغزة، ضغوطًا كبيرة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قُتل عدد منهم جرّاء القصف الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

في الآونة الأخيرة، تزايدت الاحتجاجات في الشارع "الإسرائيلي" للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب لانتخابات جديدة، وفي وقتٍ توعد هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" في غزة نتنياهو بتصعيد الحراك، أعلن الاتحاد العام لعمال "إسرائيل" (الهستدروت) أيضًا الانضمام إلى المطالبات بإسقاط الحكومة الحالية والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

وكشفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس الجمعة، عن مقتل 7 من الأسرى "الإسرائيليين" لديها بغزة.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، في تصريح صحافي، "سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عددًا من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وأنَّنا نرجحُ أنَّ عددًا من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ".

وأضاف، "بعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم، حايم جيرشون بيري ويورام إتاك ميتزجرو أميرام إسرائيل كوبر".

كما وأفادت الكتائب، أن عددَ أسرى الاحتلال لديها والذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ70 أسيرًا.

وقالت "القسام" في مقطع فيديو، إنه على "الرغم من حرصنا على الحفاظ على حياتهم، لا زال نتنياهو يصر على قتلهم (...)، سبعتهم قتلوا بسلاح جيشكم"، مشيرةً أنها ستعلنُ لاحقًا عن أسماءِ القتلى الـ 4 الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم.

وفي ذاتِ الوقتِ، أكدت أن "الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ".

ونشرت "كتائب القسام" على حسابها بمنصة "إكس"، صورة لأحد "الإسرائيليين" القتلى وعلقت عليها بأن "(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ترك أصدقاءه يواجهون مصيرهم لوحدهم دون إنقاذهم".

واوضحت مصادر مطلعة، أن أحد الأسرى الذين أعلن عن مقتلهم بقصف ونيران جيش الاحتلال، صديق مقرب إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضافت، إن أحد الأسرى القتلى اعترف في أثناء احتجازه لدى "القسام"، أنه صديق مقرب لنتنياهو.