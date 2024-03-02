"سنعيدكم في توابيت".. القسام تعرض مشاهد جديدة للمعارك بحي الزيتون وتبعث برسالة لـ "نتنياهو"

غزة - فلسطين أون لاين

بثّت كتائب القسم الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم السبت، مشاهد جديدة لتصدي كتائب القسام لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتظهر المشاهد استهداف دبابات وإعطابها وتفخيخ كمائن بقوات إسرائيلية في الحي الذي يشهد من مدة معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وخلال مقطع الفيديو، بعث أحد مقاومي القسام برسالة لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قائلًا: نحن هنا جند الله، نتوعد "نتنياهو" الذي يريد تفكيك قوات القسام، بأننا سنفكك قواته وجنوده وسنفكك عظامهم وسنعيدهم إلى "إسرائيل" في توابيت.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة قالت كتائب القسام إنها لاستهداف دبابات وإعطابها وتفخيخ كمائن بقوات إسرائيلية في حي الزيتون بمدينة غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ywfEMBykHU — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 2, 2024

وفي بيانٍ منفصل، أعلنت كتائب القسام، أنها فجّرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما قالت كتائب القسام، إنها استهدفت دبابتين من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105 جنوب شرق الحي.

وفي عملية أخرى، استولى مقاتلوها على طائرة استطلاع "إسرائيلية" من طراز "سكاي لارك" جنوب حي الزيتون.

وتدور اشتباكات ضارية في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول التوغل بعدد من الآليات والجرافات في بلدة القرارة شمال خان يونس، فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش يعيش صدمة من خسائره ويطلب تجنيد الآلاف بشكل فوري.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها فجروا فتحتي نفقين ومبنى آخر كانا ملغّمين سابقا، واستهدفوا بها قوة للاحتلال الإسرائيلي، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يعيش صدمة بعد الخسائر التي مني بها، وفقد خلالها 582 جنديًا وضابطًا في عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة التي دخلت يومها الـ147.

وأضافت الصحيفة، أن هيئة الأركان تطالب بتجنيد 7500 ضابط وجندي بشكل فوري لتعزيز قواتها، لكن الحكومة تقترح تجنيد 2500 فقط بسبب ضعف الميزانية.

وكانت "يديعوت أحرونوت" نشرت تقريرًا صادمًا عن خسائر جيش الاحتلال في الحرب على غزة، وقالت فيه إن عدد الجنود الجرحى بلغ نحو 5 آلاف، من بينهم ألفان على الأقل أصبحوا في عداد المعاقين، لكن الصحيفة ما لبثت أن سحبت تقريرها، ونشرت أعدادا أقل من ذلك بكثير.

واستنادًا إلى المعطيات فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 3014، من 3009 الخميس.

وأشارت معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني إلى، أن "468 أصيبوا بجروح خطيرة و796 بجروح متوسطة و1750 بجروح طفيفة".

وتلفت المعطيات، إلى أنه "من بين هؤلاء 1432 أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة" التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن "296 من هؤلاء أصيبوا بجروح خطيرة و478 بجروح متوسطة و658 بجروح طفيفة".

واستنادا إلى المعطيات نفسها، فإن "317 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 36 بحالة خطيرة و193 متوسطة و88 طفيفة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي "ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة إلى 582 بينهم 242 منذ بداية الحرب البرية".