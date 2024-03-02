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"حتى لو بدا أن الشر قد انتصر"

إعلامي أمريكي: مزاعم "الإسرائيليين" أنّهم الضحايا لن يغير من حقيقة "انهزامهم" في النهاية

02 مارس 2024 . الساعة 13:06 بتوقيت القدس
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قال الإعلامي الأمريكي  جي تي تشابمان، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" سيُهزم في النهاية، حتى لو بدا للحظة أن الشر قد انتصر.

وأوضح  تشابمان أن استمرار وسائل الإعلام بدعم "إسرائيل" وزعمها أن "الإسرائيليين" هم الضحايا، لن يغيّر من نهاية الحقيقة.

وأشار الإعلامي الأمريكي إلى أن  استمرار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع عزة، وتواصل الدعم الأمريكي بالسلاح، قد يعطي شعورًا للحظة بأن الشر قد انتصر وأن هزيمته مستحيلة، ولكن هذا ليس صحيحا".⁣

وشدد  تشابمان على  أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، واستمرار الضغط الشعبي، سوف يجعل "إسرائيل" تستسلم في النهاية.

ولفت إلى أن  الحل الوحيد سيكون إعادة فلسطين كما كانت قبل المشروع الصهيوني، بلدًا متنوعًا وغنيًا بالخيرات والثقافات.

وأكد تشابمان أن دولة الاحتلال أظهرت للعالم ما تمثله على وجه الحقيقة، وهي "تمثل الإبادة الجماعية والفصل العنصري والقومية العرقية والرغبة الفاشية في تطهير أرض يعتقدون أنها لهم، ويقومون ببناء مطاعم البيتزا والفنادق على أنقاض السكان الأصليين.

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #إعلامي أمريكي

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