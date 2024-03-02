الصحة العالمية: الدّمار في مستشفى الشفاء "يفوق الكلمات" والأوضاع الإنسانية للمرضى "كارثية"

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن مستوى الدمار المحيط بمستشفى الشفاء "يفوق الكلمات"، جرّاء تواصل الحرب الصهيونية المدمّرة على قطاع غزة منذ 148 يومًا.



وأشار غيبريسوس في منشور له عبر منصة "إكس"، إلى أن منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكّنوا من الوصول إلى مستشفى الشفاء شمال غزة لإيصال 19 ألف لتر من الوقود بعد أكثر من شهر.



وأوضح غيبريسوس أنهم قدموا العلاج لـ 50 طفلاً يعانون سوء التغذية الحاد، والإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى 150 مريضًا.



وذكر أنّ أكثر من 240 مريضًا يتلقون الخدمة من قبل عدد كبير من العاملين الصحيين المتطوعين، الأمر الذي جعل أوضاعهم الإنسانية "كارثية".

وأكد غيبريسوس أنّ الخدمات المقدّمة في المشفى محدودة للغاية بسبب نقص الإمدادات الطبية والوقود والمياه والغذاء.



ولفت إلى أنّ مستوى الدمار المحيط بالمستشفى يفوق الكلمات".

وجدد غيبريسوس دعوته إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة.



وفي اليوم الـ 148 من الحرب الصهيوني على قطاع غزة، ارتفع عدد الضحايا إلى 30320 شهيدًا، و 71533 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. فيما تشير التقارير إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.



