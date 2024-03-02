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الصحة بغزة: ارتقاء 92 شهيدًا وإصابة 156 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية

02 مارس 2024 . الساعة 11:01 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء تواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، لليوم الـ 148 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92  شهيدًا و 156 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30320 شهيدًا، و 71533 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.
 

#وزارة الصحة #الحرب على غزة #حصيلة العدوان #طوفان الأقصى

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