حزب الله ينعى 3 شهداء من عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان

أعلن حزب الله، صباح اليوم السبت، ارتقاء 3 شهداء من عناصره على "طريق القدس"، جرّاء قصف طائرة مسيرة صهيونية للمركبة التي كانوا يتواجدون فيها على طريق الناقورة جنوبي لبنان.

وأكدت “الوكالة الوطنية للإعلام ” أن مسيّرة صهيونية استهدفت صباح اليوم، سيارة على طريق الناقورة في منطقة الحمرا، ما أدّى إلى ارتقاء 3 شهداء من عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان.

ونعى حزب الله في بيان صحفي، استشهاد ثلاثة من عناصر المقاومة الإسلامية “على طريق القدس” دون أن يوضح تفاصيل استشهادهم.

وقال حزب الله: " ننعى الشهداء علي عبد النبي قاسم مواليد عام ١٩٩٣ من بلدة محرونة، ومحمد علي غبريس مواليد عام ١٩٩٤ من بلدة طيردبا، ومصطفى حسين سلمان مواليد عام ١٩٩٨ من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان.

وفي بيان منفصل، أعلن حزب الله أن المقاومة الإسلامية شنت عند الساعة 05:40 من صباح‎ اليوم السبت هجومًا جويًا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيّرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة، مشيرًا إلى أنّ هذا الهجوم يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وفي مساء أمس الجمعة، أعلن حزب الله إسقاط مسيّرة تابعة للجيش "الإسرائيلي" في لبنان.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة، إنه استهدف بالصواريخ قوة "إسرائيلية" في محيط موقع المنارة، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح، كما أعلن استهداف بمسيرة مجموعة من جنود الاحتلال كانت ستتمركز بمستوطنة معيان باروخ وتحقيق "إصابة مباشرة".

وأكد حزب الله في بيان آخر، أنه أسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في وادي العزية بالجنوب اللبناني.

وواصل لاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم السبت، غاراته العنيفة وقصفه الهمجي على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.