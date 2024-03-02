"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعًا "استثنائيًا" لبحث تطورات الحرب الصهيونية في غزة

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أنها ستعقد اجتماعًا وزاريًا استثنائيًا، الثلاثاء المقبل، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، جرّاء تواصل الحرب الصهيونية المُدمّرة لليوم الـ 148 على التوالي.

وأكدت المنظمة، في منشور لها، عبر منصة "إكس، أنّها ستعقد الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، الثلاثاء القادم.

وأشارت إلى أنه من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

ولفتت المنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري، يسبقه اجتماع تحضيري لكبار الموظفين في مقر المنظمة، لبحث واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، وتدارس مشروع القرار، قبل رفعه إلى مجلس وزراء الخارجية في اليوم التالي.

وأكدت أن الأمين العام للمنظمة وفريقًا قانونيًا، قدموا مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في 26 فبراير/ شباط الماضي، باسم المنظمة.

وقالت المنظمة "إن الفريق استعرض في مرافعته جرائم الاحتلال التي يشنّها ضدّ الشعب الفلسطيني ولاسيما في حربه على قطاع غزة".

وأوضحت أن الأمانة العامة للمنظمة تعكف حاليًا، على إنشاء مرصد قانوني لتوثيق الجرائم "الإسرائيلية"، جنبًا إلى جنب مع مرصد إعلامي تم إطلاقه وباشر عمله، ويعمل على رصد تلك الجرائم وإشهارها في وسائل الإعلام المختلفة.

يُذكر أن التعاون الإسلامي عقدت في 18/ أكتوبر الماضي، اجتماعًا استثنائيًا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، في مقرها بجدة، للوقوف على تطورات الأوضاع في غزة.