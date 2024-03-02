في اليوم الـ 148.. مجزرة "مُروعة" قرب المستشفى الإماراتي في رفح

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 148 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، وسط تكثيف غاراته وقصفه المدفعي على المحافظة الوسطى، مرتكبًا عشرات المجازر "المروعة" بحق النساء والأطفال الآمنين في بيوتهم، ومواصلًا حرب "التجويع والتعطيش" في مناطق شمال قطاع غزة، بعد أن فرض عليهم حصارًا شديدًأ منع فيه دخول المساعدات والأغذية، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الأطفال بسبب الجفاف والجوع الشديد.

في متابعة فلسطين أون لاين لآخر الإحصائيات، فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 92 شهيدًا و 156 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30320 شهيدًا، و 71533 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. مشيرةً إلى أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة:

في رفح، استهدف الاحتلال الصهيوني خلال ساعات الظهر، خيمةً للنازحين قرب المستشفى الإمارتي غربي رفح، ما أدّى إلى ارتقاء 11 شهداء، من بينهم المسعف:عبد الفتاح أبو مرعي، وإصابة 50 آخرين.

كما اشتعلت النيران أمام بوابة المستشفى نتيجة شدة الغارة الصهيونية التي شنّها الاحتلال الصهيوني على خيمة النازحين القريبة من المستشفى بشكل كبير.



كما أُصيب، ظهر اليوم، مواطنان في قصف طيران الاحتلال المسير لمركبة وسط المدينة.

في خان يونس، أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في بني سهيلا شرقي المدينة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال وطائرات "الكواد كابتر" محور غرب المدينة، بشكل كثيف ومتواصل.

في غزة وشمالها، وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 3 إصابات جرّاء استهداف قوات الاحتلال للأهالي الذين كانوا ينتظرون المساعدات على شارع الرشيد غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بعد قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين شمال بيت حانون.

وفيما يلي أبرز ما وثّقته فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الليلة الماضية:

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو غالي" في مخيم يبنا جنوبي المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء طفل وإصابة آخرين.

في خان يونس، ارتقى شهيدان وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب مدينة حمد جنوبي القطاع.

وفي ساعات المساء، نسفت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمربعات السكنية في مناطق مختلفة في المدينة.

ووصل 4 شهداء وعدة إصابات للمشافي بعد إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف تجاه مدينة حمد السكنية بقطاع غزة.

في النصيرات، قصفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلًا لعائلة "راضي" في المخيم الجديد.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها على منطقة المغراقة شمالي المخيم.

وفي مساء أمس الجمعة، ارتقى شهيد جرّاء إطلاق طائرات "كواد كابتر" النار عليه في منطقة المغراقة.

في دير البلح، استهدفت طائرات الاحتلال محيط مسجد البخاري في شارع البركة، ما أدّى إلى ارتقاء ارتقى 3 شهداء نازحين في الخيام المجاورة للمسجد.

كما شنّت الطائرات الحربية سلسلة غارات متواصلة استهدفت منزلين لعائلتي "الفليت" و"أبو سيف"، ما أدّى إلى ارتقاء 15 شهيدًا وإصابة آخرين.

وأُصيب 3 مواطنين في قصف مدفعي استهدف منطقة شرق أبراج القسطل شرقي المدينة.

في غزة وشمالها، ارتقت الطفلة الرضيعة هبة زيادة في مستشفى كمال عدوان بسبب الجوع الشديد، جرّاء تواصل الحصار الصهيوني على مناطق الشمال ومنع دخول المساعدات والأغذية لأكثر من 700 ألف مواطن.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "حمدونة" بمنطقة الشهداء الستة بمخيم جباليا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "شبات" في بيت حانون شمال قطاع غزة،

كما استهدفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة "أبو جراد" في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها الكثيف والمتواصل على حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى الطفل زين الدين معتصم الحلولي بقصف مدفعي بالقرب دوار دولة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة