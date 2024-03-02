شهيد غرب رام الله واقتحامات في نابلس وجنين

استشهد، فجر اليوم السبت، فتى متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها قرية كفر نعمة غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعي الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد الفتى محمد مراد الديك (16 عامًا)، متأثرًا بإصابته في الرأس في قرية كفر نعمة في وقت سابق.

وفي هذه الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصادر محلية في المدينة أن القوات "انتشرت في الأحياء التي تتوسط نابلس وفي الشارع الرئيسي الذي يمر عبر وسط المدينة".

ووفق المصادر ذاتها، أغلقت قوات الاحتلال شارع فيصل الذي يقود إلى وسط المدينة، فيما تمركزت قوات مؤللة قرب حي المدارس على أطراف البلدة القديمة.

وفي وقت لاحق، أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجار قوي، لم تعرف طبيعته حتى الآن.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، بلدتي صانور جنوب جنين.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بنحو 10 آليات، وأن جنود الاحتلال داهموا مطبعة واستولوا على محتوياتها، ونصبت القناصة في عدة مناطق بالبلدة، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت.

وفي الأثناء اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت، شابًا خلال اقتحامها مدينة قلقيلية وداهمت عدة منازل في بلدة عزون شرقًا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عزون بعدة آليات، وتمركزت في الحارة الشامية بالبلدة، وداهمت جنود الاحتلال عدة منازل، وفتشوها وعاثوا فيها خرابًا، وعرف من أصحابها: سليم حامد، والشفيقين رائد وعماد القبرصي، واكدت أن جنود الاحتلال اعتدوا على شاب أثناء اقتحام منزله في البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ولليوم السادس على التوالي، تقتحم بلدة عزون وتداهم منازل وتخرب في محتوياتها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات، وتجولت في شوارع وأحياء بالمدينة، في حين داهم جنود الاحتلال كراجًا للسيارات، واحد المنازل في حي سفر سابا في قلقيلية، يعود للأسير المحرر رياض الولويل، كما احتجزوا عددًا من الشبان في ذات الحي، واعتقلوا الشاب أحمد إياد سويلم.

وتحدثت المصادر عن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت"، دون أن يبلغ عن إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين