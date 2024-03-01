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وفد حماس يبحث مع "الخارجية الروسية" جهود توحيد الصف ورد العدوان على غزة

01 مارس 2024 . الساعة 21:11 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

بحث وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على هامش اللقاءات الفلسطينية المنعقدة في موسكو، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، التطورات المتعلقة بالأوضاع بقطاع غزة.

وبحسب بيان صادر عن حركة حماس، مساء اليوم الجمعة، استعرض اللقاء مجريات اللقاءات الفلسطينية المنعقدة في موسكو، وما توصلت له من نتائج إيجابية في توحيد الصف الفلسطيني، ورد العدوان، وإغاثة شعبنا، وإسناد المقاومة الفلسطينية الباسلة، والتأكيد على استمرارية اللقاءات.

 ووضع الوفد - الذي ضم كل من عضوي المكتب السياسي د. موسى أبو مرزوق وحسام بدران -السيد بوغدانوف في مجريات معركة طوفان الأقصى، والانتهاكات الصهيونية الجسيمة بحق شعبنا في قطاع غزة، والتأكيد على استمرارية المقاومة والدفاع عن شعبنا حتى نيل حريته.

#حماس #موسكو

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