داهموا 12 مسكنًا.. إصابات باعتداء مستوطنين على تجمعات فلسطينية بالضفة

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحم مستوطنون مساء اليوم الجمعة، مساكن المواطنين الفلسطينيين في تجمع عرب المليحات بطريق المعرجات شمال غرب مدينة أريحا، واعتدوا على ساكنيها بالضرب وأصابوا عددا منهم بجروح.

وقال حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، إن مستوطنين "هاجموا تجمع عرب المليحات البدوي، شمال غرب مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، وداهموا 12 مسكنًا".

وأضاف مليحات، أن "مجموعة من المستعمرين المسلحين، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا التجمع وداهموا المساكن".

وأشار إلى "مداهمة 12 مسكنًا وتفتيشها بالقوة وتخريب محتوياتها"، لافتًا إلى أن عدد سكان التجمع يقدر بنحو 1200 نسمة.

وتتكرر اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية شمال غرب أريحا، وسط اقتحام تجمعاتهم، ومنعهم من التوسع والسكن ورعي المواشي.

وفي السياق، هاجم مستوطنون قرية اللبن الشرقية جنوبي نابلس وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم ومحالهم التجارية، ولاحقوا مجموعة من الشبان على أطراف القرية.

وأفيد بأن بعض المستوطنين هاجموا المحال التجارية على الشارع الرئيس، وحاولوا مهاجمة بعض المنازل إلا أن أهالي القرية تصدوا لهم.

يذكر، أنه منذ مساء الأمس يحاول المستوطنون التضييق على أهالي القرية ومهاجمتهم، كما وضعوا 6 بيوت متنقلة "كرفانات" جنوب القرية، ودهس مستوطن أحد مواطني القرية.

واعتدى مستوطنون على المواطنين في قرية كفر مالك شرقي رام الله، وذلك بحماية جيش الاحتلال الذي اعتقل شابين.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين اعتدوا على المواطنين بحماية قوات الاحتلال في منطقة عين سامية، فيما اعتقل الاحتلال شابين من قرية المغير المجاورة ولم تعرف هويتهما.

ووفق معطيات الهيئة في تقرير سنوي، فإن المستوطنين نفذوا 2410 اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال 2023، في وقت تم فيه تهجير 25 تجمعًا بدويًا، بينها 22 تجمعًا بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، كما صعّد الجيش عمليات الاقتحام والمداهمات، مخلفا 417 شهيدًا ونحو 4 آلاف و650 جريحًا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.