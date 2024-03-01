"المفوضية الأوروبية" تعتزم مواصلة تمويلها لوكالة "الأونروا"

غزة - فلسطين أون لاين

قالت المفوضية الأوروبية، إنها سترسل 50 مليون يورو (54 مليون دولار) إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الأسبوع المقبل.

وستزيد المفوضية أيضًا دعمها الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو (73.5 مليون دولار) في عام 2024 ليتم تنفيذه من خلال شركاء مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وخصصت المفوضية ما مجموعه 150 مليون يورو لدعم الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 82 مليون يورو من المساعدات التي سيتم تنفيذها من خلال "الأونروا."

وأضاف البيان أنه "إلى جانب دعمها للأونروا، تظل المفوضية ملتزمة تماما بمعالجة المحنة الإنسانية للشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وعلى نطاق أوسع أيضا في المنطقة".

من جهتها، دعت المنظمات غير الحكومية الدولية إلى استئناف تمويل "الأونروا"

ويدعو بيان مشترك وقعته 17 منظمة غير حكومية دولية بارزة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تمويلهم للأونروا، مشيرًا إلى "الكارثة الإنسانية" في غزة والتقدم الإسرائيلي في رفح كأسباب لذلك.

وأضاف البيان: "إننا نحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على أن يأخذوا في الاعتبار أن وكالات الإغاثة الأخرى لا يمكنها تكرار الدور المركزي للأونروا في الاستجابة الإنسانية في غزة، وفي خضم الأزمة الحالية، سيكافح الكثيرون حتى للحفاظ على عملياتهم الحالية دون شراكة الأونروا ودعمها".