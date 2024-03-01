فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في "مشاهد مؤلمة".. شاب يوثق قيام قناصة جيش الاحتلال بإعدامه وإعدام شقيقه بخانيونس

حماس: استشهاد الأطفال جوعًا بغزة "وصمة عار" على جبين الإنسانية

في يومها الـ 147.. مجزرة "مُروّعة" في الزيتون وقصف متواصل على رفح

غزة.. أسرة تعود للحياة بعد 9 أيام تحت الأنقاض بـ "ملحمة إنقاذ بطولية"

مظاهرات في مدن عربية دعمًا للمقاومة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

20 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم القيود الكبيرة

الوهم المتبدد

الصحة: 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غوتيريش يدين مجزرة "الرّشيد" ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة

مسؤول أممي: نحن بحاجة لفرض ضغط تجاري على الاحتلال لوقف جرائمه في غزة

بالفيديو في "مشاهد مؤلمة".. شاب يوثق قيام قناصة جيش الاحتلال بإعدامه وإعدام شقيقه بخانيونس

01 مارس 2024 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
...
145.jpeg
غزة - فلسطين أون لاين

في جريمة تعكس مدى الإجرام والسادية، وثق شاب لحظات قيام قناصة جيش الاحتلال بإعدامه وإعدام شقيقه أثناء محاولتهم تفقد منزلهم بعد انسحاب الآليات العسكرية الإسرائيلية من المنطقة.

وتظهر اللقطات الأخوين محمد وعمر الفرا، وهما يتفقدان حيهما، في خانيونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال، واندهاشهما من حجم الدمار فيه، قبل أن يبدأ قناص للاحتلال بإطلاق النار عليهما ويسقط الشاب عمر الفرا شهيدًا على الفور، أمام عيني شقيقه، فيما يصاب محمد وينذف حتى الأنفاس الأخيرة.

واستمر الشاب الذي صرخ من طلقات اخترقت رجليه، بالنداء على شقيقه وهو يبكي، ويطلب منه الزحف للابتعاد عن مرمى القناصة، لكن إصابة شقيقه كانت قاتلة على الفور.

وقال نشطاء إن محمد بقي ينزف لمدة 24 ساعة، قبل أن يستشهد متأثرًا بإصابته، وعثر على جثماني الشقيقين، والمقطع الذي يوثق إعدامهما بعد انسحاب قوات الاحتلال بصورة كاملة من المنطقة التي قتلا فيها.

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعد من تنفيذ جرائم القتل العمد والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء بحق مدنيين فلسطينيين من خلال الاستهداف المباشر بالقنص وإطلاق النار من طائرات مسيرة في مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن كيان الاحتلال الإسرائيلي مستمر في قتل الفلسطينيين على نحو واسع، من خلال القصف الجوي والمدفعي على المناطق السكنية وتصعيد وتيرة تنفيذ عمليات القتل والإعدام غير القانونية، بما يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأبرز الأورومتوسطي أن عمليات القتل والإعدام والقنص التي يرتكبها جيش الاحتلال يستهدف فيها بشكل أساسي المدنيين الآمنين في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهول

#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة