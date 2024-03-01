مظاهرات في مدن عربية دعمًا للمقاومة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

خرجت مظاهرات، اليوم الجمعة، في مدن مختلفة بكل من اليمن والعراق والأردن دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف حرب "الإبادة على قطاع غزة" المستمرة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ففي صعدة شمالي اليمن، شارك الآلاف بعيد صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

وأكد المشاركون على استمرار وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم ومساندة العمليات العسكرية التي يقوم بها القوات المسلّحة اليمنية ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب والمتجهة نحو "إسرائيل".

وأشاد المتظاهرون بدور المقاومة الفلسطينية في غزة، واستنكروا حالة التخاذل العربي والإسلامي تجاه فلسطين، كما طالبوا بفتح ممرات آمنة للوصول إلى فلسطين والمشاركة في الدفاع عنها، كما خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة المهرة شرقي اليمن.

أما بالأردن، نظمت مسيرة شعبية باتجاه معبر الشيخ حسين في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة إربد للمطالبة بجسر بري إغاثي مستمر لغزة.

وقال إن السلطات الأردنية تمنع الوصول إلى المناطق الحدودية، حيث يحاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الشيخ حسين الذي يفصل الأراضي الأردنية عن إسرائيل، مطالبين بوقف التصدير من الأردن إلى الاحتلال.

كما تظاهر المئات في العاصمة العراقية بغداد للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ​​تشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​