فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة.. أسرة تعود للحياة بعد 9 أيام تحت الأنقاض بـ "ملحمة إنقاذ بطولية"

في يومها الـ 147.. مجزرة "مُروّعة" في الزيتون وقصف متواصل على رفح

مظاهرات في مدن عربية دعمًا للمقاومة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

للأسبوع الـ 21.. 20 ألفًا أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم القيود الكبيرة

الوهم المتبدد

الصحة: 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غوتيريش يدين مجزرة "الرّشيد" ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة

مسؤول أممي: نحن بحاجة لفرض ضغط تجاري على الاحتلال لوقف جرائمه في غزة

بعد مجزرة "الرشيد".. لماذا لم يصدر مجلس الأمن بيان "إدانة" عقب جلسته المُغلقة؟

كتائب القسام تنشر: الليلة سنخبرُكم بمصيرهم

مظاهرات في مدن عربية دعمًا للمقاومة والمطالبة بوقف العدوان على غزة

01 مارس 2024 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
...
مظاهرات في مدن عربية
غزة - فلسطين أون لاين

خرجت مظاهرات، اليوم الجمعة، في مدن مختلفة بكل من اليمن والعراق والأردن دعمًا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف حرب "الإبادة على قطاع غزة" المستمرة منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ففي صعدة شمالي اليمن، شارك الآلاف بعيد صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجًا على الاعتداءات التي يتعرض لها من قبل الاحتلال.

وأكد المشاركون على استمرار وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم ومساندة العمليات العسكرية التي يقوم بها القوات المسلّحة اليمنية ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب والمتجهة نحو "إسرائيل".

وأشاد المتظاهرون بدور المقاومة الفلسطينية في غزة، واستنكروا حالة التخاذل العربي والإسلامي تجاه فلسطين، كما طالبوا بفتح ممرات آمنة للوصول إلى فلسطين والمشاركة في الدفاع عنها، كما خرجت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة المهرة شرقي اليمن.

s6s6s66s-1709291663.webp

أما بالأردن، نظمت مسيرة شعبية باتجاه معبر الشيخ حسين في منطقة الأغوار الشمالية بمحافظة إربد للمطالبة بجسر بري إغاثي مستمر لغزة.

وقال إن السلطات الأردنية تمنع الوصول إلى المناطق الحدودية، حيث يحاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الشيخ حسين الذي يفصل الأراضي الأردنية عن إسرائيل، مطالبين بوقف التصدير من الأردن إلى الاحتلال.

كما تظاهر المئات في العاصمة العراقية بغداد للتعبير عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ​​تشن "إسرائيل" عدوانًا وحشيًا على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".​​​

#غزة #اليمن #الأردن #عمان #صعدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة