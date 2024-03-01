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كتائب القسام تنشر: الليلة سنخبرُكم بمصيرهم

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حول مصير 3 أسرى جنود

بالفيديو كتائب القسام تنشر: الليلة سنخبرُكم بمصيرهم

01 مارس 2024 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، رسالةً مصوّرة أوردت فيها تساؤلًا عن مصير ثلاثة أسرى "إسرائيليين" لديها.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في  23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن فقدانها الاتصال مع الخلية التي تتولى حراسة الأسرى الثلاثة، وهم: حاييم بيري ويورام ميتزر وأميرام كوبر.

وجاء في الفيديو الذي نشرته القسام تساؤلًا له 3 خيارت:

ما تعتقدون؟ "1-قتلوا جميعًا؟ 2- قتل بعضهم وأصيب الآخر؟ 3- ما زالوا على قيد الحياة؟ "

وختمت القسام الفيديو  بعبارة: "الليلة سنخبركم بمصيرهم".

وكانت كتائب القسام قد نشرت أمس الخميس، فيديو أعلنت فيه أنها ستكشف مصير الأسرى الثلاثة اليوم الجمعة، وقالت فيه: " كنّا أعلنا فقد الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن احتجازهم بتاريخ 23-12-2023م"، و"انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم".

وظهر الأسرى الثلاثة في فيديو سابق بثّته كتائب القسام وهم يطالبون حكومتهم بعدم تركهم في الأسر و"ألا يشيخوا فيه".

#كتائب القسام #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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