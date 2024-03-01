غوتيريش يدين مجزرة "الرّشيد" ويدعو إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الأهالي الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة أكثر من 700 مواطن.

وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان في مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس، " إن الأمين العام يدين الحادث الذي وقع في شمال غزة وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مساعدات منقذة للحياة"

وجدد دوجاريك، مطالبة غوتيريش، بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بغزة.

وأوضح المتحدث الأممي أن الأعمال العدائية التي لا يزال الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكبها في قطاع غزة، تعرقل جهود الأمم المتحدة للوصول إلى غزة وتقديم الرعاية الصحية والغذائية المنقذة للحياة.

ولفت دوجاريك إلى إن الأمم المتحدة على علم بالوفيات الناجمة عن الجفاف وسوء التغذية في غزة، داعيًا إلى إجراء تحقيق شامل بشأن تلك القضية.

يُذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت، صباح أمس الخميس، مجزرة مروعة بحق آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد في مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 112 شهيدًا ونحو 750 مُصابًا.