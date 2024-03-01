مسؤول أممي: نحن بحاجة لفرض ضغط تجاري على الاحتلال لوقف جرائمه في غزة

أكد المقرر الأممي لمسألة الفقر وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر أنّ المجتمع الدولي لم يضغط لإجبار "إسرائيل" على إنهاء انتهاكاتها التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 147 يومًا.



وقال دي شوتر في تصريح له، "نحن بحاجة لفرض عقوبات وممارسة ضغط تجاري على "إسرائيل" لوقف جرائمه في غزة".



وشدد المسؤول الأممي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ومنع المجاعة من الانتشار بصورة أسوأ.

وفي وقت سابق، حذّر نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ماوريتسيو مارتينا من انعدام الأمن الغذائي، وانتشار المجاعة بشكل كبير جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وأوضح مارتينا خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي تحت عنوان "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة"، أن الأسباب الرئيسية لذلك هي زيادة حدة الصراعات، وانخفاض إمكانية الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية والمساعدات المنقذة للحياة، وعزل الناس في مرافق غير ملائمة دون خدمات أساسية، وذلك وفقًا لمرحلة الأمن الغذائي المتكامل. وبحسب مقياس التصنيف (IPC)، فإن 378 ألف نسمة في غزة في وضع كارثي.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني يشنّ على قطاع غزة حربي التطهير العرقي والتجويع منذ 147 يومًا، عبر شن آلاف الغارات وقتل عشرات الآلاف من العائلات بقصف منازلهم فوق رؤوسهم، وفي الطرقات والشوارع، ناهيك عن قتلهم باستخدام سلاح "التجويع" من خلال فرض حصار شديد على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 10 أطفال بسبب الجفاف والجوع الشديد.