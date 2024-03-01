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دعوات لإضراب شامل رفضًا للإبادة الجماعية في غزة

01 مارس 2024 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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دعوات لإضراب شامل رفضًا للإبادة الجماعية في غزة

دعا ناشطون للتغريد على وسم #رمضان_الطوفان على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإعلان الإضراب الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، رفضاً لحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، منشورات وتصاميم تدعو للمشاركة في الإضراب الشامل، وإيقاف جميع مناحي الحياة.

وحث الناشطون على ضرورة التفاعل مع الحملة، لكي تصل لجميع المواطنين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، معتبرين أن الإضراب هو أقل الواجب في إسناد غزة، وللفت أنظار العالم حول حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال داخل القطاع.

يأتي ذلك في وقت دعا الحراك الشبابي في فلسطين، للمشاركة في فعاليات الإضراب الفلسطيني العام، للمطالبة بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة غير المشروطة، ونبذ كل ما يتماهي الاحتلال ومواجهته بكل السبل، لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطني.

وحث الحراك الشبابي، جميع أهالي الضفة الغربية والقدس والداخل المحتلة، على المشاركة في فعاليات الإضراب، رفضاً لاستمرار الحرب على قطاع غزة، والتأكيد على أن لا حياة طبيعية وغزة تباد.

وانطلقت دعوات فلسطينية، لإعلان حالة الإضراب الشامل في كافة مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، رفضا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الدعوات على أهمية المشاركة في خطوة الإضراب الشامل العالمي، رفضا لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة أمكان تواجده.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء أكثر من 30 ألف شهيد، وإصابة قرابة 70 ألفا آخرين بجراح، إلى جانب نزوح أكثر من 90 بالمئة من سكان القطاع.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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