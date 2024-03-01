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طفل ينضم لقائمة شهداء حرب التجويع في شمال غزة

01 مارس 2024 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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طفل ينضم لقائمة شهداء حرب التجويع في شمال غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم الجمعة باستشهاد الطفل أحمد حجازي بسبب سوء التغذية والمجاعة في شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس الخميس، استشهاد 13 طفلا بسبب المجاعة وسوء التغذية في شمال القطاع.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية، إن عددا من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

وأضاف أبو صفية في تصريحات صحفية اليوم أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة ومحدودة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء، وحذر من أن مستشفيات غزة ستتحول إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمات الدولية لم تتمكن من إيصال المساعدات منذ أكثر من أسبوع إلى شمال قطاع غزة.

وأضاف غوتيريش في تغريدة على موقع إكس، أن المدنيين اليائسين في غزة يحتاجون إلى مساعدة عاجلة بما في ذلك سكان شمال القطاع.

وتفاقمت الظروف المعيشية في غزة وشمال القطاع جراء حرب التجويع التي تمارسها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين بمختلف فئاتهم، إضافة إلى الحصار المشدد والقيود المفروضة على وصول الإمدادات الطبية والأدوية النوعية اللازمة هناك.  

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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