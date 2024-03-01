واصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 147 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُخلّفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد مارسه ضد شعبنا الصامد، بدءًا من حرب التطهير العرقي وصولًا إلى حرب التّجويع التي يشنّها على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء العشرات بسبب الجفاف والجوع الشديد.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لأخر الإحصائيات، فقد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 193 شهيدًا و 920 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30228 شهيدًا، و 71377 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي رصد فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية الأخيرة في اليوم الـ 147 من حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة:

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "أبو ليلة" في بلدة الشوكة شرق المدينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال، ظهر اليوم، منزلًا لعائلة الشاعر بحي الجنينة شرقي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في خان يونس، ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف تجاه مدينة حمد السكنية.

وأكدت مصادر صحفية أنّ آليات وجرافات الاحتلال توغّلت في منطقة القرارة شمالي خان يونس،وسط اشتباكات عنيفة، وقصف مدفعي متواصل.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف مدرسةً تؤوي نازحين وسط المدينة.

كما وصل ظهر اليوم، طفل شهيد مجهول الهوية للمستشفى الأوروبي بعد انتشاله من داخل مدينة حمد السكنية.

في غزة وشمالها، ارتقى 5 شهداء وأُصيب 3 آخرين في قصف صهيوني استهدف تجمعًا للمواطنين بمنطقة المصلبة شرقي حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

كما عثر المواطنون على جثمان 30 شهيدًا من عائلة "نعيم" استشهدوا بشكل جماعي في مجزرة "مروعة" قارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال توغله في حي الزيتون.



وفي تغطية فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، استهدفت المدفعية الصهيونية، صباح اليوم، مدرسة مدينة حمد التي تأوي مئات النازحين شمال غرب المدينة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالتزامن مع اشتباكات عنيفة غرب وشرق المدينة.

في النصيرات، شنّت طائرات الاحتلال، بعد منتصف الليل، سلسلة غارات متواصلة على المخيم وسط قطاع غزة.

في البريج، شنّت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، غارة على منزل يعود لعائلة "القريناوي" في وسط المخيم، ما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء وإصابة آخرين.

في غزة و شمالها، أعلنت مستشفى كمال عدوان عن ارتقاء الطفل أحمد حجازي بسبب الجفاف وسوء التغذية، وذلك نتيجة تواصل الحصار الصهيوني لمناطق الشمال ومنع دخول المساعدات والأغذية للمواطنين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال نتيجة الجوع الشديد والجفاف إلى 10 شهداء في شمال القطاع.

وشنّت الطائرات الحربية غارةً شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

وتمكنّت طواقم الإنقاذ من انتشال شهيد وعدد من المصابين جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة "الداوي" في عزبة عبدربه شرقي جباليا.

كما واصلت زوارق الاحتلال قصفها للشريط الساحلي لمدينة غزة وشمالي القطاع.

وفي متابعة مجزرة "الرشيد" التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، أمس الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات في شارع الرشيد غرب مدينة غزة، فقد ارتفع عدد الضحايا إلى 112 شهيدًا ونحو 700 جريح.