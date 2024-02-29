سجين أمريكي يتبرع بأجرة 136 ساعة عمل لـ "إغاثة غزة"

غزة - فلسطين أون لاين

بعدما أشعل الجندي في سلاح الجو الأمريكي آرون بوشنل النار في نفسه "تضامنًا مع غزة"، تداول نشطاء ومتضامنون خلال الساعات القليلة الماضية، وثيقة توضّح تبرع من سجين أمريكي بأجرة 136 ساعة عمل من أجل إغاثة غزة.

وقالت حركة الشباب الفلسطيني عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن السجين تبرع بـ 17.74 دولارًا نتاج العمل لـ 136 ساعة من عمله في السجن كعتال أو حمال وعامل نظافة؛ حيث كان يتقاضى ما متوسطه 13 سنتًا في الساعة.

وعرضت حركة الشباب الفلسطيني صورًا لإيصال التبرع الذي وصل من السجين بالمبلغ المذكور، وكشفًا لساعات العمل التي يتقاضاها الشخص المذكور دون تسميته أو الإشارة إلى معلومات شخصية عنه أو عن سبب سجنه.

فيما أشارت الحركة إلى التضامن مع فلسطين من مسجونين في الولايات المتحدة باعتباره أمرًا كائنًا باستمرار وليس وليد هذا الخبر، وقالت إنه "أعمق التضامن يكمن في نظام السجون بالولايات المتحدة تاريخياً وليس اليوم فقط".

ثم امتدحت المتبرع في نهاية بيانها بالقول إن "تحدي هذا الرجل لهذا المشروع (إعمار غزة) من أجمل وأروع اللفتات التي يمكن أن يقوم بها إنسان". وختمت بالقول: "قريباً يأتي التحرير، ويعود معه جميع سجنائنا إلى ديارهم".

من جهتها، أشادت جمعيات مناصرة لفلسطين بالولايات المتحدة الأمريكية بمبادرته، فيما بادر عدد من النشطاء بتدشين حملة لجزاء السجين على إحسانه، عبر جمع 83 ألف دولار في أقل من 24 ساعة. لمساعدته في بداية حياة جديدة خارج أسوار السجن.

سجين امريكي من كاليفورنيا يتبرع بمبلغ 17.74 دولار،وهو ما مجموعه 136 ساعة من عمله في السجن كحمال ،من اجل جهود الإغاثة في #غزة.#اسرائيل_إرهابية #غزه_تقاوم #يسقط_الخونة pic.twitter.com/IVmhP2TVtC — Lana (@RashadLana18915) February 29, 2024

سجين امريكي يتبرع لغزّة..

وجندي امريكي يحرق نفسه لأجل غزّة..



هذا ما قصده ابو عبيدة بأحرار العالم حتى ولو كان سجينًا… pic.twitter.com/w84jZLew30 — Asma'a 💭 (@AlmansiAsma) February 29, 2024

سجين امريكي في سجن كاليفورنيا اشتغل 136 ساعة عشان يتبرع لغزة ب17 دولار pic.twitter.com/Mn2c0nGErD — Abu Jamal (@Waleedtayeh) February 27, 2024

المصدر / وكالات