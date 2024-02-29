كانوا يجمعون "العكوب".. شهيد ومصابان برصاص الاحتلال قرب الخليل

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران، مساء اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب، إن طواقمها الطبية استلمت شهيد وإصابتان برصاص قوات الاحتلال، قرب مدخل بلدة بيت عوا جنوبي مدينة الخليل.

وأفاد مصادر محلية بأن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات في البطن والصدر والأطراف، ووصفت حالته بالخطيرة، في حين وصفت حالة المصاب الثالث بالطفيفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الأشقاء الثلاثة كانوا يجمعون نبتة "العكوب" عند مدخل بيت عوا.

وفي السياق، أوضح شهود عيان أن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينيين اثنين، قرب الجدار الفاصل، مساء الخميس".

وبيّن الشهود، أن قوات الاحتلال "منعت الوصول للمصابين، قبل أن تسلمهم لجمعية الهلال الأحمر".

وفي وقت سابق الخميس، تم الإعلان عن استشهاد فلسطيني قرب نابلس، وآخر متأثرا بإصابته برصاص الجيش قبل 5 أشهر، في مخيم نور شمس، قرب مدينة طولكرم.

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية برصاص الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 413 شهيدًا.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 146 يومًا.

وخلَّفت حرب "الإبادة الجماعية" على غزة أكثر من 30 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأزمة إنسانية غير مسبوقة، ودمارًا هائلا في البنية التحتية والممتلكات.