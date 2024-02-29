مقتل "إسرائيليّين" في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة جنوبي نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل مستوطنيّن اثنين، بعملية إطلاق نار، قرب مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضٍ فلسطينية جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مواقع عبرية، أن مسلحًا فلسطينيًا على الأقل أطلق النار صوب دورية لـ"قوات الجيش" من بندقية آلية من طراز "أم 16" وأصاب إسرائيليين اثنين بجراح بالغة توفيا لاحقًا على إثرها، قبل أن يقضي شهيدًا في تبادل إطلاق النار مع قوة كانت في المكان.

من جانبها، أفادت مؤسسة "نجمة داود الحمراء" التابعة للاحتلال، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابتين خطيرتين في حادث إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي"؛ إحداهما حرجة والأخرى ميؤوس منها؛ قبل أن تُعلن فيما بعد مقتل المصابين متأثرين بجراحيهما.

من جانبها، أشارت صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أنه تم "تفعيل الإنذارات في مستوطنة عيلي بسبب تخوفات من تسلل شخص آخر، من منفذي العملية، بعد أن انسحب من المكان".

وأشار الجيش الإسرائيلي الذي أغلق الطرق في محيط عملية إلى أنه قتل أحد منفذي العملية وأنه يطارد مشتبهًا بهم آخرين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي وقع إطلاق نار في المكان نفسه ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد استشهد في حينه منفذا العملية بعدما أطلق جيش الاحتلال النار عليهما.

يتبع..