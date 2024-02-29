هنية يستقبل السفير الصيني في قطر

غزة - فلسطين أون لاين

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، مساء اليوم الخميس، السفير الصيني تساو شياولين لدى دولة قطر.

وبحسب المكتب الإعلامي لإسماعيل هنية، إن هنية والسفير القطري بحثا التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف الحرب التي يتعرض لها شعبنا وإيصال المساعدات العاجلة وإغاثته خاصة في ظل ما يجري من تجويع متعمد في الشمال وتصاعد العدوان والمجازر التي كان آخرها مجزرة الطحين صباح اليوم.

وأكد رئيس الحركة، خلال اللقاء، على ضرورة سرعة وقف العدوان والمجازر وانسحاب جيش الاحتلال وإعادة النازحين ومتطلبات الإيواء والإعمار وتحقيق الأهداف والتطلعات السياسية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير.

كما عبّر رئيس الحركة عن اعتزازه بالعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين الصديقين ، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الصين في مجلس الأمن والأمم المتحدة وكذلك إرسال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.