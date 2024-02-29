"الإعلام الحكومي" ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" بغزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 146 – الخميس 29 فبراير 2024م

وأفاد الإعلام الحكومي، في تقريره، أن جيش الاحتلال ارتكب 2,627 مجزرةً راح ضحيتها 37,139 شهيدًا ومفقودًا، بينهم 13230 طفلًا و8860 شهيدةً من النساء.

فيما يلي أحدث الإحصائيات منذ بداية العدوان على قطاع غزة الـ 7 اكتوبر/ تشرين الأول حتى اليوم الـ 146

◻️ (30,139) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (7) أطفال استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (340) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (47) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (132) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

◻️ (71,217) مصاباً.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (160) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (211) مساجد دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (281) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (154) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.