فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مجزرة "مُروّعة".. أكثر من 70 شهيدًا و 250 مُصابًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات في مدينة غزة

شهيد "الإهمال الطبي".. ارتقاء الأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال

شهادات "مروّعة".. هكذا استهدف الاحتلال المواطنين "المجوّعين" في شارع الرشيد

بشكل "مُتصاعد".. الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

متأثرًا بجروح "خطيرة".. ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال شرقي نابلس

في يومها الـ 146.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

لا تذبحوا الفلسطينيين في رمضان.. اذبحوهم بعده!

الجندي الأميركي وانتحار النُبل والشرف

دبابات قصفت مناطق "إسرائيلية".. الكشف عن إخفاقات جديدة منذ 7 أكتوبر

قبل إحراق نفسه.. الطيار بوشنل يكشف: "قوات أميركية تشارك بالإبادة في غزة"

في اليوم الـ 146 من "الإبادة الجماعية" في غزة

9 مجازر خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء تتجاوز الـ 30 ألفًا

29 فبراير 2024 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
...

 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدًا و 132 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30035 شهيدًا، و 70457 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#الحرب على غزة #مجازر #حصيلة الشهداء #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة