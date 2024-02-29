في اليوم الـ 146.. 9 مجازر بغزة وحصيلة الشهداء تتجاوز الـ 30 ألفًا

في اليوم الـ 146، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 81 شهيدًا و 132 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 30035 شهيدًا، و 70457 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

وفيما يلي تطورات الميدانية والإنسانية في اليوم الـ 146 للعدوان على قطاع غزة:

ارتقاء شهيدين وإصابة 6 آخرين في غارة صهيونية استهدفت نازحين على ساحل رفح جنوبي قطاع غزة

إصابات في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "خطاب" في حكر الجامع بدير البلح وسط قطاع غزة

انتشال جثامين 3 شهداء بينهم طفل من مواصي خانيونس وسط القطاع.

انتشال جثامين 22 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم

وارتقى 4 مواطنين مدنيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس، بينما أفادت المصادر المحلية بأنه عرف من الشهداء أيمن البشيتي (33عامًا)، وأبنائه ساجد البشيتي (6 أعوام)، ومحمود البشيتي (5 أعوام)؛ وهم نازحون.

وشنّ طيران الاحتلال غارة قرب مدينة حمد السكنية شمالي غربي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ارتقاء الطفل أحمد حجازي، شهيدًا، نتيجة سوء التغذية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل ومنع دخول المساعدات والأغذية إلى شمال قطاع غزة.

وأعلن مساء اليوم، عن استشهاد الأسير أحمد رزق قديح من بلدة خزاعة شرقي خان يونس، اعتقل خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنّها الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد شهداء المجزرة التي وقعت في منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد بغزة إلى 112، عقب وصول 8 شهداء الى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من الموقع.

وأصيب فلسطينيان، مساء الخميس، في قصف من مسيرة إسرائيلية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.

بيمنا استشهد مواطن وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الداوي" في عزبة عبدربه شرقي جباليا شمالي قطاع غزة.

أفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب محمد رأفت الزاملي، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في استهداف منزل عائلة شاهين وسط رفح قبل أيام.

وأصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم، جراء قصف الاحتلال مركبة بجوار بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وانتشل عدد من الشهداء والجرحى بعد انسحاب قوات الاحتلال من منطقة دولة في حي الزيتون بغزة.

كما انتشل الشهيد المسن محمد عوض قديح من محيط مستشفى ناصر ووصول جثمانه إلى المستشفى الأوروبي بخانيونس، إضافة لـ 3 شهداء آخرين تم انتشالهم من مناطق غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

استشهد مواطن وأصيب 3 أطفال، صباح الخميس، في قصف إسرائيلي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما وصل جثمان الشهيد معاذ رزق البريم إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين الذين يحاولون إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء الذين ارتقوا في مجزرة دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب غزة.

وكثف قوات الاحتلال من قصفه لحي الزيتون ونسفت مزيدا من المنازل.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مواطنين تجمعوا لاستقبال مساعدات على دوار النابلسي غربي جنوب غزة.

أطلقت دبابات الاحتلال النار محيط جامعة الأقصى غربي خانيوس، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال في وقت مبكرة من فجر اليوم الخميس، منطقة المعسكر بخانيونس جنوبي القطاع.