في مجزرة "مُروّعة".. أكثر من 70 شهيدًا و 250 مُصابًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات في مدينة غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، ارتقاء أكثر من 70 شهيدًا، وإصابة أكثر من 250 جريحً، جرّاء ارتكاب الاحتلال مجزرةً مروعة بحق المواطنين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في جنوب غرب مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح له: "إن الاحتلال ارتكب مجزرة "مُروّعة" قَتل خلالها صباح اليوم أكثر من 70 شهيدًا وأصاب أكثر من 250 جريحًا لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة، حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700,000 إنسان منذ 146 يومًا بعد حصارٍ وإطباقٍ من جيش الاحتلال الصهيوني".

وشدّد على أنّ الاحتلال كان لديه النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة.

وأوضح المكتب أن جيش الاحتلال كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد.

وحمل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيًا، والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي"، وكذلك المنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل الجماعي والمجزرة والمروعة وحرب الإبادة وحرب التجويع التي ينفّذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حتى الآن.

وناشد المكتب الإعلامي كل دول العالم وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.



