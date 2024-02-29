فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في مجزرة "مُروّعة".. أكثر من 70 شهيدًا و 250 مُصابًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات في مدينة غزة

شهيد "الإهمال الطبي".. ارتقاء الأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال

شهادات "مروّعة".. هكذا استهدف الاحتلال المواطنين "المجوّعين" في شارع الرشيد

بشكل "مُتصاعد".. الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

متأثرًا بجروح "خطيرة".. ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال شرقي نابلس

في يومها الـ 146.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

لا تذبحوا الفلسطينيين في رمضان.. اذبحوهم بعده!

الجندي الأميركي وانتحار النُبل والشرف

دبابات قصفت مناطق "إسرائيلية".. الكشف عن إخفاقات جديدة منذ 7 أكتوبر

قبل إحراق نفسه.. الطيار بوشنل يكشف: "قوات أميركية تشارك بالإبادة في غزة"

حرب "التجويع والتّطهير العرقي"

بالصور في مجزرة "مُروّعة".. أكثر من 70 شهيدًا و 250 مُصابًا خلال انتظارهم شاحنات المساعدات في مدينة غزة

29 فبراير 2024 . الساعة 10:36 بتوقيت القدس
...

 

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الخميس، ارتقاء  أكثر من 70 شهيدًا، وإصابة أكثر من 250 جريحً، جرّاء ارتكاب الاحتلال مجزرةً مروعة بحق المواطنين الذين  كانوا يبحثون عن لقمة العيش في جنوب غرب مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح له: "إن الاحتلال ارتكب مجزرة "مُروّعة" قَتل خلالها صباح اليوم أكثر من 70 شهيدًا وأصاب أكثر من 250 جريحًا لمواطنين كانوا يبحثون عن لقمة العيش جنوب غرب مدينة غزة، حيث أنهم ذهبوا للحصول على الغذاء وعلى مساعدات بعد تجويعهم وتجويع أكثر من 700,000 إنسان منذ 146 يومًا بعد حصارٍ وإطباقٍ من جيش الاحتلال الصهيوني".

جوع3.jpg

وشدّد على أنّ الاحتلال كان لديه النية المبيتة لارتكاب هذه المجزرة المروعة، حيث قام بعملية إعدام هؤلاء الشهداء بشكل مقصود ومع سبق الإصرار والترصّد في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأهالي قطاع غزة.

وأوضح المكتب أن جيش الاحتلال كان يعلم أن هؤلاء الضحايا كانوا قد وصلوا إلى هذه المنطقة للحصول على الغذاء وعلى المساعدات إلا أنه قتلهم بدم بارد.

جوع2.jpg

وحمل المكتب الإعلامي الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيًا، والمجتمع الدولي والاحتلال "الإسرائيلي"، وكذلك المنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عمليات القتل الجماعي والمجزرة والمروعة وحرب الإبادة وحرب التجويع التي ينفّذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حتى الآن.

وناشد  المكتب الإعلامي كل دول العالم وكل الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء.      

جوع1.jpg


    

#شارع الرشيد #حرب التجويع #طوفان الأقصى #المساعدات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة