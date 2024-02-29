شهيد "الإهمال الطبي".. ارتقاء الأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد الأسير عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي "22 عامًا" من بلدة كفر عين شمالي رام الله.

وأفادت الهيئة في تصريح لها، بأن الأسير الرفاعي مصابٌ بالسرطان واستشهد بعد نقله من سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي.

ويُذكر أنّ الأسير الرفاعي اعتقل بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية.

وأكدت المؤسستان أن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة يدلل على النية الواضحة للاحتلال بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل.

ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير المؤسسات الحقوقية المختصة نداءات متكررة للمؤسسات الدولية، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، والتي يهدف الاحتلال من خلالها تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء، هذا إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بمعتقلي غزة.

وبارتقاء الأسير الرفاعي، يرتفع عدد شهداء الحركة إلى 11 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، كان آخرهم الأسير المقعد عز الدين البنا والذي ارتقى بعد تعرضه للتعذيب الشديد بعد اعتقاله من قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم 75 شهيدًا نتيجة جريمة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى المرضى.

