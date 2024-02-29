فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهادات "مروّعة".. هكذا استهدف الاحتلال المواطنين "المجوّعين" في شارع الرشيد

بشكل "مُتصاعد".. الاحتلال يشنّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفة الغربية

متأثرًا بجروح "خطيرة".. ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال شرقي نابلس

في يومها الـ 146.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

لا تذبحوا الفلسطينيين في رمضان.. اذبحوهم بعده!

الجندي الأميركي وانتحار النُبل والشرف

دبابات قصفت مناطق "إسرائيلية".. الكشف عن إخفاقات جديدة منذ 7 أكتوبر

قبل إحراق نفسه.. الطيار بوشنل يكشف: "قوات أميركية تشارك بالإبادة في غزة"

ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 7305

في اليوم الـ 145.. 25 شهيدًا في استهداف مربعات سكنية جنوب ووسط غزة

شهيد "الإهمال الطبي".. ارتقاء الأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال

29 فبراير 2024 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد الأسير عاصف عبد المعطي محمد الرفاعي "22 عامًا" من بلدة كفر عين شمالي رام الله.

وأفادت الهيئة في تصريح لها، بأن الأسير الرفاعي مصابٌ بالسرطان واستشهد بعد نقله من سجن الرملة إلى مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلي. 

ويُذكر أنّ الأسير الرفاعي اعتقل بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر 2022.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير إلى تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية.

وأكدت المؤسستان أن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة يدلل على النية الواضحة للاحتلال بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل.

ودعت هيئة الأسرى ونادي الأسير المؤسسات الحقوقية المختصة نداءات متكررة للمؤسسات الدولية، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، والتي يهدف الاحتلال من خلالها تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء، هذا إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بمعتقلي غزة.

وبارتقاء الأسير الرفاعي، يرتفع عدد شهداء الحركة إلى 11 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، كان آخرهم الأسير المقعد عز الدين البنا والذي ارتقى بعد تعرضه للتعذيب الشديد بعد اعتقاله من قطاع غزة.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 235 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم 75 شهيدًا نتيجة جريمة الإهمال الطبي الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى المرضى.
 

#هيئة شؤون الأسرى #الأسير عاصف الرفاعي #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة