في يومها الـ 146.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 146 على التوالي، لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير إلّا وقد ارتكبه بحق شعبنا الصامد. بدءًا من قصف المنازل والمربعات السكنية التي تضم مئات الشقق، وتدنيس المساجد، وسرقة الآثار والكتب والمدلولات التاريخية، وصولًا إلى اقتحامه للمشافي واعتقاله للطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وفي متابعة الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة، ارتفع عدد الضحايا جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 29954 شهيدًا، و 70325 جريحًا، بالإضافة إلى وجود عشرات الآلاف من المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، فقد كثّف الاحتلال منذ مساء أمس حتى صباح اليوم الخميس، غاراته العنيفة على مناطق الوسطى، مخلّفًا عشرات الشهداء والمصابين.

في خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال، صباح اليوم، منطقة المعسكر. كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثف ومتواصل محيط جامعة الأقصى غربي المدينة.

وواصلت المدفعية الصهيونية قصفها بشكل مكثف على المناطق الغربية لمخيم خان يونس.

في النصيرات، ارتكب الاحتلال الصهيوني مساء أمس مجزرةً مروعة في المخيم الجديد، جرّاء استهدافه مربعًا سكنيًا يضم 4 منازل، راح ضحيتها أكثر من 14 شهيدًا وعشرات الإصابات.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية للمخيم، بشكل مكثف حتى ساعات الفجر.

وارتقى 9 شهداء وأُصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلًا لعائلة "درويش" محيط مسجد معاذ بن جبل في مخيم النصيرات.

في البريج، قصفت الطائرات الحربية منزلًا يعود لعائلة "أبو سمرة"، ما أدّى إلى ارتقاء 4 شهداء "في حصيلة غير نهائية". كما أشارت مصادر طبية إلى أنّ طواقم الإنقاذ انتشلت عددًا من الأشلاء، ومازالت عملية البحث مستمرة.

في غزة وشمالها، شنّ طيران الاحتلال، مساء أمس، غارةً عنيفة على بلدة بيت حانون شمال القطاع.

وأعلن مدير مستشفى كمال عدوان شمال غزة، أمس الأربعاء، عن خروج المستشفى عن الخدمة بعد 24 ساعة، جرّاء نفاد الوقود، ومنع الاحتلال دخول أي مساعدات طبية وإغاثية إلى المشفى.

كما ارتقى 7 أطفال في المستشفى نتيجة سوء التغذية والجفاف، وذلك بسبب تواصل حصار الاحتلال الصهيوني، وارتكابه "حرب التجويع" ضد أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال قطاع غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال الصهيوني تجمعًا للأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على دوار النابلسي غربي مدينة غزة.

وفي ساعات الليل الأولى، شنّت طائرات الاحتلال غارةً محيط منطقة المقوسي شمالي مدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل، بالتزامن مع تواصل القصف العنيف على حي الزيتون شرقي المدينة.

وشنّ الطيران الحربي غارةً على شارع البساتين في حي الزيتون.