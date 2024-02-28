تشكيل قوة تابعة لوزارة الداخلية برفح لضبط الأسعار وتثبيت الأمن

غزة - فلسطين أون لاين

شُكلت "لجان الحماية الشعبية"، في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مساندةً لوزارة الداخلية والأمن الوطني، لضبط الأسعار والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة التي تأوي أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وقال متحدث باسم اللجان، لوكالات محلية، إنه "تم تشكيل قوة تابعة لوزارة الداخلية أسمينها لجان الحماية الشعبية ونزلت على الأرض اليوم، لإسناد شعبنا وتعزيز الأمن والأمان في المدينة".

وأوضح، أن القوة ستعمل على مراقبة وضبط الأسعار في مختلف أسواق المدينة، إضافة إلى المساهمة في حفظ الأمن، ومكافحة الاحتكار، والظواهر السلبية الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا.

وأجرى عناصر من القوة وهم مقنعون ويرتدون ملابس سوداء وعلى جباههم شعار تحمل اسم لجان الحماية الشعبية جولة في سوق رفح المركزي وسط المدينة، وطالبوا التجار بخفض الأسعار وتوفير احتياجات السكان من السلع والبضائع وفق التسعيرة المقرة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، أكدت قيادة شرطة رفح جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، حظر إطلاق النار واستخدام السلاح خلال الشجارات أو المناسبات المختلفة؛ حفاظًا على السلم الأهلي وحماية لأرواح المواطنين، مشيرة إلى أن إطلاق النار في المشاجرات العائلية أمر غير مقبول وخطير.

ومساء أمس الثلاثاء، قُتل مواطن وأُصيب اثنان آخران جراء شجار عائلي وقع في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت شرطة محافظة رفح بمقتل المواطن "ز.م" (43عامًا) إثر شجار عائلي، موضحة أنها سيطرت على الشجار وألقت القبض على عدد من والمتسببين بالشجار، وصادرت عددًا من قطع السلاح.

وشدّد مدير شرطة محافظة رفح العميد رياض القاضي في بيان صحافي، على أنّ الشرطة لن تتهاون مع مطلقي النار، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المُشددة بحقهم، لافتًا إلى أنّ استخدام السلاح في الشجارات والمناسبات المختلفة حالة خطيرة تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وتفتح الباب أمام تصعيد النزاعات والمشاكل العائلية والعشائرية.

وأوضح أنه تم التعامل بحسم مع حالات إطلاق النار في المشاكل العائلية؛ حتى لا تطور الأمور لحالة فلتان أمني، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية تتابع عن كثب الحالة وتتعامل معها بكل قوة وحزم.

وأضاف "القاضي": "مجتمعنا ينتشر فيه السلاح بحكم وجود الاحتلال وفصائل المقاومة، وهذا غير مبرر رغم أن حالات إطلاق النار قليلة مقارنة بحجم السلاح الموجود بقطاع غزة"

وقال: "لا نتهاون في المشاكل العائلية وإطلاق النار فيها حتى لا تصبح لدينا ظاهرة، ونتعامل بشكل حاسم ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وجدد مدير شرطة رفح، تأكيده على أن ما حدث لن يوثر على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وأنه يتم توقيف كل من يقوم بإطلاق النار، وشدّذ: "لن نسمح لأحد بزعزعة الأمن والسلم المجتمعي، ولن نسمح لأحد أن يمس بحالة الاستقرار ونتعامل بسرعة وقوة مع المشاجرات العائلية التي يتخللها إطلاق نار".

وتابع: "مجتمعنا عشائري ونحترم هذه الحالة، ولا يمكن أن نغفل عن دور رجال العشائر ومخاتير العائلات، ولكننا نسعى لتنفيذ القانون الذي يوجد به مواد رادعة، حتى لو وجد صلحاً عرفياً وعشائرياً، لا يسقط الحق العام ونوازن بين طبيعة المجتمع وتطبيق النظام والقانون".

ومضى بالقول: "استخدام السلاح مقلق دائماً ويجب أن يتوقف الجميع عند مسؤولياته، ونحن لا نهول من هذه الحالة، والمشاجرات في نطاقها الضيق ويتم تطويقها بشكل سريع، ويوجد استقرار أمني بالمناطق التي وقعت بها المشاجرات مؤخراً".

وختم القاضي: "هناك تواصل بين قيادة الشرطة ورجال الإصلاح والعشائر والتعاون والتنسيق بيننا مستمر ودائم، ونبذل معاً جهداً كبيراً للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ولا يوجد عائلات تتستر على مطلقي النار ومثيري الشغب من أفرادها".

المصدر / وكالة سند للأنباء