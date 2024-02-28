حصاد عمليات القسام.. تنفيذ كمائن "نوعية" واشتباكات من مسافة "صفر"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنّها تمكّنت من تنفيذ عدة عمليات عسكرية في محاور مختلفة من قطاع غزة، تمكّن خلالها المجاهدون من استهداف عدد من القوات الصهيونية الراجلة، وتدمير آليات عسكرية، والإجهاز على جندي صهيوني من مسافة صفر.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة "إسرائيلية" راجلة تحصّنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، وتم الإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري منفصل، " بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكدوا استهدافهم لدبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في طريق المشروع غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأعلنت في بلاغ آخر، أنّ مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال أنّهم اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة من مسافة صفر، وأجهزوا على جندي وأصابوا آخر، بجوار مسجد الشافعي غرب مدينة خانيونس.

وفي عملية منفصلة، أكد مجاهدو القسام أنّهم استهدفوا ناقلة جند صهيونية بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زُرعتا مسبقًا في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وفي صباح اليوم، أطلقت كتائب القسام، رشقات صاروخية من جنوب لبنان، ضد مواقع للاحتلال الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: " قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور ” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".

وأوضحت أن ذلك الاستهداف يأتي في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.



