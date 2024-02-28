القسام تبث مشاهد وتكشف معلومات جديدة عن معارك حي الزيتون

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة للمعارك الضارية التي تخوضها مع جيش الاحتلال، في حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف مجاهدي القسام لآليات الاحتلال بالأسلحة المضادة للدروع، ودكّ قوات راجلة من جنود الاحتلال بقذائف الهاون، فضلًا عن تفجير عبوة شواظ بدبابة "ميركافا"، ورصد وصول الطيران المروحي لنقل قتلى وجرحى الاحتلال خلال العملية.

وتضمن فيديو القسام مشاهد من إلقاء الاحتلال قنابل دخانية في المكان للتغطية على خسائره البشرية، وصولا لعملية رصد طائرات إسرائيلية أثناء إجلاء القتلى والمصابين.

وشملت المشاهد القسامية، رصد حشودات الاحتلال واستهدافها بقذائف الهاون مع ترديد أحد مقاتلي القسام عبارة "نحن لا نستسلم.. ننتصر أو نموت".

وفي السياق، نقلت قناة الجزيرة القطرية، عن مصدر قيادي في كتائب القسام قوله: "ندير المعركة بحي الزيتون بكل قوة واقتدار ونوقع خسائر فادحة في آليات وضباط وجنود الاحتلال".

وأضاف المصدر: "المعركة بحي الزيتون كانت متوقعة وفقا لمعلومات ووثائق استخبارية سيطرنا عليها من العدو".

وتابع قائلاً: "تحليل الوثائق مكننا من تحديد الأهداف والمسالك المتوقعة لعملية الاحتلال بحي الزيتون".

وأردف بالقول: "خسائر العدو في حي الزيتون كبيرة ولا تزال المعركة جارية خلف وعلى خط التماس معه".

الله أكبـــــــــــــــــــر 🇵🇸✌🏻

مقطع نار

الله اكبر والعزة لله 🔥🔥

مشاهد أسطورية قسامية جديدة 🔥✌️

من تصدي #كتائب_القسام لقوات العدو المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة

سلمت الأيادي.. ✌🏻🇵🇸

مفاجآت #القسام لا تتوقفhttps://t.co/ck1dD4YxV9#ولعت #الإنزال_الجوي #غزة_تنتصر — ناجي محمد رده (@Naga7755zzgmai) February 28, 2024

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أنّها تمكّنت من تنفيذ عدة عمليات عسكرية في محاور مختلفة من قطاع غزة، تمكّن خلالها المجاهدون من استهداف عدد من القوات الصهيونية الراجلة، وتدمير آليات عسكرية، والإجهاز على جندي صهيوني من مسافة صفر.

وأكدت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنّ مجاهديها تمكّنوا من استهداف قوة "إسرائيلية" راجلة تحصّنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، وتم الإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري منفصل، " بعد عودة مجاهدينا من خطوط القتال، أكدوا استهدافهم لدبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه 4" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في طريق المشروع غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وأعلنت في بلاغ آخر، أنّ مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال أنّهم اشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة من مسافة صفر، وأجهزوا على جندي وأصابوا آخر، بجوار مسجد الشافعي غرب مدينة خانيونس.

وفي عملية منفصلة، أكد مجاهدو القسام أنّهم استهدفوا ناقلة جند صهيونية بعبوتي "شواظ" و"جانبية" زُرعتا مسبقًا في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وفي صباح اليوم، أطلقت كتائب القسام، رشقات صاروخية من جنوب لبنان، ضد مواقع للاحتلال الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: " قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور ” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".

وأوضحت أن ذلك الاستهداف يأتي في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.



