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من "جنوب لبنان".. كتائب القسام تقصف مواقع عسكرية "إسرائيلية" برشقتين صاروخيتين

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بالصور من "جنوب لبنان".. كتائب القسام تقصف مواقع عسكرية "إسرائيلية" برشقتين صاروخيتين

28 فبراير 2024 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
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أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم الأربعاء، رشقات صاروخية من جنوب لبنان، ضد مواقع للاحتلال الصهيوني شمال فلسطين المحتلة.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: " قصفنا من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور ” و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد".

وأوضحت أن ذلك الاستهداف يأتي  في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مروحيات لجيش الاحتلال نقلت جنودًا إلى مستشفيات "رمبام" في حيفا المحتلة، صباح اليوم، بعد قصف كتائب القسام مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

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وأفاد الإعلام العبري بأن أضرارًا كبيرة لحقت بمستوطنة "كريات شمونة" بعد استهدافها برشقة صاروخية من كتائب القسام.

#كتائب القسام #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

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