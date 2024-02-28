ناشطون أتراك يطلقون حملة إلكترونية للمطالبة بإنزال "جوي" للمساعدات على غزة

دعا ناشطون أتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملات إنسانية للمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة، وإنزال المساعدات الإغاثية جوًّا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وتسجيل حالات وفاة بسبب قلة الغذاء.



وأطلق الناشطون عشرات آلاف المنشورات تحت وسم "مساعدات من الجو لغزة "GazzeyeHavadanYardım"، مُطالبين بتنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

ونشر الناشطون صورًا مصممة ومقاطع فيديو من القطاع، تظهر حجم الكارثة الإنسانية التي تعرّض لها قطاع غزة جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 145 على التوالي.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني تعمّد منذ بداية حرب "الإبادة الجماعية" منع دخول شاحنات وقوافل المساعدات إلى شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى تفاقم معاناة المواطنين جرّاء عدم توفر أي نوع من أنواع الأغذية، الأمر الذي أسفر عنه وفاة عدد من الأطفال والمسنين نتيجة الجوع "الشديد".