فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

8 مجازر خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء تقترب من 30 ألفًا

تعذيب "سادي" ودروع "بشرية".. الأورومتوسطي يوثّق شهادات "صادمة" لمعتقلين من قطاع غزة

الأمم المتّحدة تُحذّر: قوافل المساعدات الإنسانية لم تدخل شمال قطاع غزة منذ الشهر الماضي

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

أم فلسطينية تصارع الجوع لإنقاذ حياة رضيعها في غزة

نتنياهو لـ"بايدن": 82 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون (إسرائيل)

في اليوم الـ 145.. آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

حواجز وإغلاق.. الاحتلال "يخنق" الخليل القديمة

نيويورك.. إحياء ذكرى جندي أمريكي أحرق نفسه تضامنا مع غزة

دعاء يونس .. حضن الولادة ونظرة وداع

تعذيب "سادي" ودروع "بشرية".. الأورومتوسطي يوثّق شهادات "صادمة" لمعتقلين من قطاع غزة

28 فبراير 2024 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
...

 

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّه تلقّى عشرات الشهادات المروّعة عن ممارسة جيش الاحتلال تنكيلًا وتعذيبًا ساديًّا ومعاملة لاإنسانية، بما في ذلك الضرب المبرح والإساءة والإذلال والمس بالكرامة الشخصية، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد اقتحام منازلهم ومراكز الإيواء أو في الطرقات والممرات الإجبارية للإخلاء دون مبرر.

ووثّق الأورومتوسطي عددًا من الشهادات الحية، من مواطنين تعرّضوا للتّعذيب القاسي و"المروع" من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضح المرصد أن جيش الاحتلال تعمّد ممارسة مستوى "سادي" من التعذيب، وإيقاع أذى نفسي وجسدي شديد، وترْك آثار فارقة على أجساد الفلسطينيين خلال عمليات التحقيق معهم واستجوابهم بدافع الانتقام ومعاقبتهم على نحو جماعي.

وفي شهادة أحد الشبان، قال فيها إنه تعرّض للاعتقال التعسفي، وتم استخدامه كدرع بشري، قبل أن يتناوب الجنود على تعذيبه بممارسات غير إنسانية، تركت على وجهه وجسده ندوبًا غائرة وآثارًا يتوقع ألا يزول بعضها أبدًا، بما في ذلك قطع جزء من أذنه.
 
ورصد الأورومتوسطي شهادةً أخرى لشاب اعتقله جيش الاحتلال من ملعب اليرموك -الذي تحوّل إلى مأوى للنازحين- قال فيها إنه تعرض للضرب بوحشية، وتم تهديده بالقتل، وتعريته والتحقيق المتواصل معه عبر تناوب خمسة جنود على تعذيبه.

وشدد المرصد على أنّ جميع هذه الممارسات تدلل على أن جنود الاحتلال يستهدفون السكان في غزة ويتعمدون إيقاع الألم الجسدي والنفسي الشديد والخاص بهم كفلسطينيين في إطار استهدافهم كجماعة قومية، في تجسيد فعلي لجريمة الإبادة الجماعية.

#المرصد الأورومتوسطي #طوفان الأقصى #معتقلي غزة #دروع بشرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة