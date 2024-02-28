الأمم المتّحدة تُحذّر: قوافل المساعدات الإنسانية لم تدخل شمال قطاع غزة منذ الشهر الماضي

أكد متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنّ قوافل المساعدات الإنسانية لم تتمكن من دخول شمال غزة منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي.



وأوضح دوجاريك، أمس الثلاثاء، أن نظام الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية يحتاج إلى المزيد من نقاط الدخول إلى غزة.

وأشار إلى بعض القضايا التي تجعل من الصعب وصول المساعدات الإنسانية لغزة، مثل "عدم إرساء وقف إنساني لإطلاق النار، وتواصل الحرب دون احترام القانون الدولي، وتعطل النظام العام".



وقال دوجاريك: " هناك حاجة إلى طرق نقل أكثر أمانًا، و تسريع عمليات عبور المساعدات عند النقاط الحدودية، بما في ذلك إلى الشمال".



وتابع: " أعلنت منظمة الأغذية العالمية أن 15 ألف طن من المواد الغذائية على أهبة الاستعداد في مصر".



وحذّر برنامج الأغذية العالمي من مجاعة وشيكة شمالي قطاع غزة، حيث انقطعت المساعدات عن السكان المحاصرين منذ أكثر من شهر.



يُذكر أن الاحتلال الصهيوني يشنّ حرب"التجويع" على أكثر من 700 ألف مواطن في مناطق شمالي قطاع غزة، جرّاء منعه وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين، الأمر الذي أدّى إلى ارتقاء عدد من الأطفال والمسنين نتيجة الجوع والجفاف.