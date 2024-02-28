الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة للمواطنين الفلسطينيين، عقب اقتحامها عدة قرى ومدن في الضقة الغربية.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية لعمليات الاقتحام التي يشنّها الاحتلال بشكل يومي على مدن الضفة الغربية، فقد واصل منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم اقتحاماته واعتقالته بشكل واسع و"شرس".

في رام الله، اندلعت مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية عبوين شمالي المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر مجدي القبيسي، واعتقلته بعد أن صادرت مركبته، وخرّبت محتويات منزله.

واقتحمت قوة عسكرية كبيرة قرية المزرعة الغربية شمال غربي المدينة، وداهمت منازل المواطنين، واحتجزت شابين، وحققت معهما في ظروف غير إنسانية، وأطلقت سراحهما لاحقًا.

وخلال اقتحام القوة الصهيونية للقرية، أطلقت قنابل الإنارة والرصاص الحي بين منازل المواطنين بشكل مكثف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية الريحان بالمدينة، واعتقلت الشاب أحمد ضرغام، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

في بيت لحم، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقال واسعة لعدد من الشبان في عدة قرى وبلدات مختلفة، عقب اقتحامها للمدينة، عُرف من بين الشبان: أحمد جمال شنايطه (٤٤ عامًا)، ومحمد عبد الوحش (٣٥ عامًا)، وصامد محمد الحوراني (٢٦ عامًا)، ومحمود علي ثوابته (٣٥ عامًا)، ومعاذ سليمان طقاطقة (٢٦ عامًا)، وهشام هاشم ثوابته (٥٤عامًا) وأشرف مشرف ديرية (٣٥عامًا).

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام عدد كبير من الجنود الصهاينة للمخيم، تخللها محاولات اعتقال للشبان، عُرف من بينهم، الشاب: محمد الكنار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين عزام من قرية الفندقومية أثناء مروره عبر حاجز "شافي شمرون" العسكري، المُقام على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.

وعقب اندلاع مواجهات في محيط المدارس والمحكمة في قرية يعبد، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال، وهم: براء عمارنة، وحسين فايد، ويزن عبادي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرقي المدينة، واندلعت اشباكات مسلحة بين المقاومين والقوات المُقتحمة للمخيم.

في الخليل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 19 مواطنًا من بلدة يطا جنوبي المدينة، وهم: خالد الجندي، محمود ماجد زين، محمد ماجد زين، موسى محمود شحادة سلامة، زوهر عزام شحادة سلامة، محسن سلامة، شاهر ابو ربيعة، محمد الأقرع، محمد علي الجُقة، ياسر بدر زين، احمد عمر أبو صبحة، موسى المهانية، فضل الكشكبون، نضال الغزة، جواد النواجعة، قصي الدعاجنة، فؤاد النواجعة، محمود الهليس، أحمد النواجعة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال حي الإسكان بالمدينة، واعتلى القناصة أسطح المباني، ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

في القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وداهمت عددًا من المنازل وعاثت فيها خرابًا بعد أن أخضعت سكّانها لتحقيقات ميدانية استمرت عدة ساعات.