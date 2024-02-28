نتنياهو لـ"بايدن": 82 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون (إسرائيل)

رفض رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة بنيامين نتنياهو الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لحكومته، مدعيا أن 82 في المائة من الأمريكيين يؤيدون إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو في تصريح له اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء نتنياهو يرد على الرئيس بايدن: منذ بداية الحرب أقود معركة دبلوماسية تهدف إلى صد الضغوط التي تسعى إلى وقف الحرب (على غزة) قبل الأوان ومن الجهة الأخرى، إلى حشد الدعم لإسرائيل" على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو: "نحقق نجاحات ملموسة في هذا الصدد لأن اليوم نشر في الولايات المتحدة استطلاع رأي من قبل هوارد هاريس يظهر أن 82 في المائة من الجمهور الأمريكي يؤيدون (إسرائيل)، أي أربعة من أصل خمسة مواطنين أمريكيين يدعمون إسرائيل وليس حماس" على حد زعمه.

وتابع نتنياهو: "هذا يعزز إصرارنا على مواصلة الحرب حتى تحقيق النصر التام فيها وفق البيان".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن بايدن هاجم حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشدة وبخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال مقابلة مع برنامج "light night" الأمريكي.

ونقلت عن بايدن قوله: "لقد حظيت (إسرائيل) بأوسع دعم من جانب الأغلبية المطلقة لدول العالم. وإذا استمرت في هذا النهج، مع حكومتها المحافظة للغاية المتمثلة ببن غفير وآخرين، فسوف تفقد دعم دول العالم. وهذا ليس في مصلحتها".

وكانت الأسابيع الأخيرة أبرزت خلافات ما بين نتنياهو والرئيس الأمريكي.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الاستطلاع الذي يستشهد به نتنياهو يركز على إسرائيل مقابل "حماس"، وليس (إسرائيل) مقابل الفلسطينيين، و "من هنا جاءت الفجوات الكبيرة نسبيا مقارنة باستطلاعات أخرى أظهرت نتائج مختلفة".

المصدر / وكالات