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محدث في اليوم الـ 145.. شهداء وجرحى في استهداف مربعات سكنية جنوب ووسط غزة

28 فبراير 2024 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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في اليوم الـ 145، واصل جيش الاحتلال شن غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وارتقى عدد من الشهداء، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون، إثر قصف (إسرائيلي) على جنوب ووسط قطاع غزة، وفق مصادر رسمي.

وأفادت مصادر صحفية، أنّ عدد الشهداء في القصف (الإسرائيلي) الذي استهدف مربعًا سكنيًا في مخيم النصيرات ارتفع إلى 9 شهداء، بالإضافة لعدد من المصابين.

وأضافت، أن غارة "إسرائيلية" جديدة، قبل قليل، استهدفت منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة، خلفت عددًا من الشهداء والجرحى.

فيما واستشهد ما لا يقل عن 6 مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمال خانيونس جنوب قطاع غزة".

وفي وقت سابق، تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، من انتشال جثامين 14 شهيدًا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وذكرت مصادر، أن مدفعية الاحتلال، أطلقت قذائفها تجاه أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خانيونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه".

وفي رفح جنوب القطاع، قال مواسل  "فلسطين أونلاين"، إن "الطواقم الطبية والدفاع المدني تمكنوا من انتشال جثمان شهيدة، بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها".

أما في شمال القطاع، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان: استشهاد 4 أطفال خلال الأيام الماضية بسبب سوء التغذية والجفاف

ويواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 145 على التوالي قصفه الهمجي على كافة مناطق غزة، مُرتكبًا أبشع أساليب القتل والتدمير، بدءًا من حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية وصولًا إلى حرب التجويع والتعطيش التي يشنّها بشكل مكثف على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدًا و 110 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29954 شهيدًا، و 70325 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

 

#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليوم الـ145

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