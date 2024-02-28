في اليوم الـ 145.. التطورات "الأخيرة" للحرب الصهيونية على غزة

واصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 145 على التوالي قصفه الهمجي على كافة مناطق غزة، مُرتكبًا أبشع أساليب القتل والتدمير، بدءًا من حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية وصولًا إلى حرب التجويع والتعطيش التي يشنّها بشكل مكثف على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 76 شهيدًا و 110 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 29954 شهيدًا، و 70325 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة في اليوم الـ 145 من الحرب الصهيونية على غزة:

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شمال شرق المدينة.

في خان يونس، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من مسعفي الجمعية، واعتقلت اثنين منهم.

في دير البلح، أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه صيادين على شاطئ المدينة.

كما قصفت المدفعية الصهيونية، ظهر اليوم، منزلًا لعائلة "اللوح" قرب وادي غزة، ما أدّى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة.

في البريج، استهدفت مدفعية الاحتلال شرق وشمال المخيم وسط القطاع.

في النصيرات، واصلت زوارق الاحتلال، منذ ساعات الفجر حتى ظهر اليوم، استهدافها لشاطئ المخيم.

في غزة، واصلت المدفعية الصهيونية قصفها على عدة مناطق في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي الذين كانوا ينتظرون وصول المساعدات على شارع البحر بغزة.

وفي ظهر اليوم، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "زينو" في حي التفاح بمدينة غزة.



وفي متابعة فلسطين أون لاين للتطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه العنيف على كافة مناطق غزة، مع تركيز واضح ومكثف على المحافظات الوسطى.

في رفح، أطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الحدودية الشرقية للمدينة.

وتمكّنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، أمس الثلاثاء، من انتشال جثماني طفلين استشهدا جرّاء قصف مدفعي صهيوني في منطقة الشوكة شرق المدينة.

في دير البلح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بصاروخ استطلاع جنوبي المدينة وسط القطاع.

وفي ساعات الليل الأولى، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو عيسى" في شارع يافا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 10 آخرين.

وفي صباح اليوم، أكدت مصادر صحفية وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف الاحتلال عدة مناطق جنوبي المدينة.

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال عددًا من المربعات السكنية في حي الأمل غربي المدينة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على عدة أحياء جنوبي وشرقي خان يونس.

وفي فجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق شرقي بلدة الفخاري.

وتمكّنت الطواقم الطبية، أمس الثلاثاء، من انتشال جثامين 18 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة، بعد انسحاب جيش الاحتلال من حي آل قديح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس، مركبة فلسطينية وسط المدينة

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا بجوار مركز شرطة القرارة شمال المدينة.

في محافظتي غزة والشمال، استهدف الطيران الحربي الصهيوني المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمال القطاع.

و قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البربري" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بالتزامن مع القصف المدفعي المكثف وإطلاق النار بشكل متواصل على الحي.

كما شنّ الطيران الحربي غارة عنيفة على حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وفي صباح اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها بشكل متواصل تجاه شارع الرشيد في محيط الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.