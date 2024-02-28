في اليوم الـ 145.. آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة

واصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 145 على التوالي قصفه الهمجي على كافة مناطق غزة، مُرتكبًا أبشع أساليب القتل والتدمير، بدءًا من حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية وصولًا إلى حرب التجويع والتعطيش التي يشنّها بشكل مكثف على أكثر من 700 ألف مواطن في شمال قطاع غزة.

ارتكب الاحتلال الصهيوني منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة أكثر من 2900 مجزرة بشعة ضدّ العائلات، راح ضحيتها أكثر من 29878 شهيدًا، و 70215 إصابةً. فيما تشير التقارير إلى وجود الآلاف من المفقودين الذين ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع والطرقات، لا تستطيع طواقم الدفاع المدني انتشالهم بسبب تواصل القصف الصهيوني وإطلاق النار تجاه كل من يتحرك في تلك الأماكن.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه العنيف على كافة مناطق غزة، مع تركيز واضح ومكثف على المحافظات الوسطى.

في رفح، أطلقت قوات الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها بشكل مكثف تجاه المناطق الحدودية الشرقية للمدينة.

وتمكّنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، أمس الثلاثاء، من انتشال جثماني طفلين استشهدا جرّاء قصف مدفعي صهيوني في منطقة الشوكة شرق المدينة.

في دير البلح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين بصاروخ استطلاع جنوبي المدينة وسط القطاع.

وفي ساعات الليل الأولى، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "أبو عيسى" في شارع يافا، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة 10 آخرين.

وفي صباح اليوم، أكدت مصادر صحفية وصول عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جرّاء استهداف الاحتلال عدة مناطق جنوبي المدينة.

في خان يونس، نسفت قوات الاحتلال عددًا من المربعات السكنية في حي الأمل غربي المدينة.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة على عدة أحياء جنوبي وشرقي خان يونس.

وفي فجر اليوم، قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق شرقي بلدة الفخاري.

وتمكّنت الطواقم الطبية، أمس الثلاثاء، من انتشال جثامين 18 شهيدًا من مناطق متفرقة في المدينة، بعد انسحاب جيش الاحتلال من حي آل قديح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال الحربية، مساء أمس، مركبة فلسطينية وسط المدينة

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا بجوار مركز شرطة القرارة شمال المدينة.

في محافظتي غزة والشمال، استهدف الطيران الحربي الصهيوني المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفاة رضيعين نتيجة الجفاف وسوء التغذية في شمال القطاع.

و قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البربري" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بالتزامن مع القصف المدفعي المكثف وإطلاق النار بشكل متواصل على الحي.

كما شنّ الطيران الحربي غارة عنيفة على حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وفي صباح اليوم، أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها بشكل متواصل تجاه شارع الرشيد في محيط الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة.