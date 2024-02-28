من لواء "جفعاتي".. الاحتلال يعترف بمقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين في معارك شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مقتل ضابطين وإصابة 7 آخرين بجراح خطيرة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة.

وأكدت القناة الـ 12العبرية، مقتل الضابط فتاح شاحر "25 عامًا برتية "رقيب أول"، وقائد سرية في كتيبة "صبار" (432) في لواء جفعاتي، مشيرةً إلى أنه قُتل في معارك شمال قطاع غزة.

وأوضحت القناة أن القتيل الثاني يُدعى إيتاي سيف "24 عامًا"، برتية "نقيب"، وقائد فصيلة في كتيبة "صبار" (432)، لواء جفعاتي، قُتل في معركة ضارية في شمال قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أنه تم نقل 7 جنود آخرين من كتيبة "صبار" (432)، لواء جفعاتي، أُصيبوا بجروح خطيرة في المعركة التي دارت شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أمس الثلاثاء، بوقوع حدث أمني صعب جدًا في غزة، ونقل جنود قتلى وأشلاء إلى مستشفيات "إسرائيلية".

من جهته، قال مستشفى سوروكا "الإسرائيلي" في بئر السبع، مساء أمس الثلاثاء، إنه استقبل 36 جنديًا مصابًا 13 منهم بحالة خطرة و11 مصابًا أمس 6 منهم بحالة خطرة.

وأضاف المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريًا "إسرائيليًا" مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبناءً على اعترافات الجيش، فقد بلغت إحصائيات القتلى من الضباط والجنود 582 قتيلًا "إسرائيليًا" منذ السابع من أكتوبر، من بينهم 242 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.