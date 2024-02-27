نشطاء يدعون لـ "إضراب شامل" من أجل غزة الخميس المقبل

غزة - فلسطين أون لاين

دعا نشطاء عرّفوا أنفسهم بأنهم "شباب من أجل غزة"، إلى إضراب عربي شامل يوم الخميس المقبل 29 شباط/فبراير الجاري، رفضًا لحرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة في قطاع غزة.

وقال "شباب من أجل غزة" في دعوتهم التي أطلقوها عبر حسابهم في منصة "فيسبوك"، إن "غزة تموت جوعًا، فلنضغط على حكوماتنا لتوقف الحرب وتكسر الحصار".

وأكدوا أن "يكون يوم الخميس القادم، يوماً لا نتوقف فيه عن العمل فقط، بل يوماً نتظاهــرُ فيه في كل الميادين العامة لإنهاء الحصار".

كما ودعوا إلى "إغلاق المحال التجارية، ووقف العمل وحركة المواصلات، وتنظيم الفعاليات الداعمة للوحدة الكاملة غير المشروطة"

وفي 12 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، ساد إضراب شامل عدد من العواصم والمدن العربية، يوم، تضامنًا مع غزة. وتعطلت الحياة، بصورة شبه كاملة في كل من عمّان وبيروت، فيما تأثرت عواصم ومدن عربية وإسلامية أخرى بهذا الإضراب، بدرجات متفاوتة.

وقال النشطاء الذين دعوا إلى الإضراب حينها، إنه "يهدف للضغط على الحكومات، وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة في غزة".



