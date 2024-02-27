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جيش الاحتلال يعدم شابًا قرب حاجز "مزمورية" شرق بيت لحم

27 فبراير 2024 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابًا عقب إطلاق وابل من الرصاص الحي صوبه، قرب السياج الفاصل بمنطقة وادي الحمص شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب في تلك المنطقة، ونقلوه بعد ذلك إلى حاجز "مزموريا" العسكري الموصل لمدينة القدس.

وذكرت المصادر، أن الشهيد هو نزار عبد المعطي حساسنة (34 عامًا) من بلدة العبيدية شمال شرق بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه استلمت الشهيد من قوات الاحتلال على حاجز مزموريا وتعمل على نقله لمستشفى الحسين.

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#غزة #بيت لحم

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