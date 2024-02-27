مقتل قائد سرية "إسرائيلي" في حدث "أمني صعب" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل قائد سرية برتبة رائد في لواء غفعاتي -أحد ألوية النخبة في جيش الاحتلال- خلال المعارك في غزة، فيما اعترف الاحتلال بإصابة 13 جنديًا خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام "إسرائيلية" بوقوع حدث أمني صعب جدًا في غزة، ونقل جنود قتلى وأشلاء إلى مستشفيات إسرائيلية.

ونقلت الوسائل العبرية، عن ضابط في اللواء401 بجيش الاحتلال، قوله إنّ "هناك معارك عنيفة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، هوجمنا من عشرات المقاتلين عبر قذائف هاون وقذائف مضادة للدروع ونيران القناصة، ودفعنا ثمنًا باهظًا في حي الزيتون وسقط عدد من جنودنا".

من جهته، قال مستشفى سوروكا "الإسرائيلي" في بئر السبع، مساء اليوم الثلاثاء، إنه استقبل اليوم 36 جنديًا مصابًا 13 منهم بحالة خطرة و11 مصابًا أمس 6 منهم بحالة خطرة.

وأضاف المستشفى أنه استقبل 2790 عسكريًا "إسرائيليًا" مصابًا بدرجات متفاوتة الخطورة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك تزامنًا، مع إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تخوض معارك ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، وإنها استهدفت آليات عسكرية "إسرائيلية" في مدينة غزة.

وأفادت القسام، أن مقاتليها رصدوا نقل طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" قتلى ومصابين من جنود الجيش الإسرائيلي إثر المعارك في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وفي تقارير رسمية سابقة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 13 جنديًا في معارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأشار موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر إلى 2981، بينهم 465 أصيبوا بجروح خطيرة، و791 بجروح متوسطة و1724 بجروح طفيفة.

يتبع..