قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال في حدث "أمني" غامض بخانيونس

غزة - فلسطين أون لاين

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال وإصابة آخرين باستهدافٍ صاروخي لمبنى في خانيونس، فيما اعترف الاحتلال بإصابة 13 جنديًا خلال الساعات الماضية.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن مصادر عبرية أفادت بوقوع حدث أمني في قطاع غزة، وأنه نقل أعداد من الجنود الجرحى بدرجات إصابة متفاوتة إلى مستشفيي "سوروكا وأسوتا".

ونشرت وسائل إعلام عبرية أخرى، إصابة 7 جنود في جيش الاحتلال بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في معارك غزة.

وفي تقارير رسمية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 13 جنديًا في معارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وأشار موقعه الإلكتروني إلى ارتفاع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر إلى 2981، بينهم 465 أصيبوا بجروح خطيرة، و791 بجروح متوسطة و1724 بجروح طفيفة.

يتبع..