مستشفى "العودة" بشمال غزة يطلق تحذيرًا بالتوقف عن خدماته

غزة - فلسطين أون لاين

أطلق الطاقم الطبي في مستشفى "العودة" في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من توقف خدماته للمرضى وجرحى العدوان، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والوقود، في ظل حصار الذي تفرضه حكومة الاحتلال على مناطق شمال القطاع.

فقد قالت منظمة الصحة العالمية، إن شمال قطاع غزة لم يعد به مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم والإمدادات.

وقال الطبيب محمد صالحة، مدير دائرة المراقبة والتقييم في "العودة" خلال مؤتمر صحفي إن "التوقف الكامل للخدمات في مستشفى العودة سيؤدي إلى حرمان تام من الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل توقف جميع المستشفيات في الشمال عن الخدمة".

وتابع: "يعجز مستشفى العودة الآن عن القيام بخدمات أقسام التشغيل والأشعة والمختبر، بالإضافة إلى خدمات الاستقبال والطوارئ وعيادات التخصصية والتوليد، وهي مهددة بالتوقف الكامل"

وناشد الطبيب "أحرار العالم" وجميع المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية، "للضغط على الاحتلال لتزويد المستشفى بالأدوية والمواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية والوقود".

وفي 10 شباط/فبراير الجاري انتهى حصار إسرائيلي عانى منه مستشفى العودة دام 18 يومًا، خلف دمار شديد في الطوابق العلوية للمبنى، بالإضافة إلى تدمير سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخل المستشفى.

وتم رصد الأضرار التي لحقت بذلك المستشفى، نتيجة للاستهداف الإسرائيلي، بالإضافة إلى تقديم العلاج للمصابين والمرضى، وذلك وسط نقص الإمكانات والمستلزمات الطبية الناتج عن الحرب.

والتقطت صور تكشف عن دمار شديد في الطوابق العلوية للمبنى، بالإضافة إلى تدمير سيارات الإسعاف الموجودة عند مدخل المستشفى.

وقال الطبيب محمد صالحة، في وقت سابق، أثناء عمله في المستشفى "بعد انتهاء الحصار الذي استمر لمدة 18 يومًا منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول وحتى 22 من الشهر نفسه الماضي، عاد المستشفى للعمل، وبدأنا في تقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين بطاقة استيعاب بنسبة 50%".

وبحسب إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنه خلال العدوان على قطاع غزة دمر الجيش الإسرائيلي، وأخرج عن الخدمة 31 مستشفى (من إجمالي 36)، بالإضافة إلى 53 مركزا صحيا، واستهدف 152 مؤسسة صحية، وعوقها عن العمل.

وفي اليوم الـ 144 للعدوان على غزة، اقتربت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة من الـ30 ألفا، فيما يواصل جيش الاحتلال مجازره بحق العائلات الآمنة في منازلها، رغم اتهامه في محكمة العدل الدولية بتنفيذ إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان، أن جيش الاحتلال ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 96 شهيدا و172 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.