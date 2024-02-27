الصحة: مجمع ناصر تحوّل إلى "مكرهة" صحية ولا بد من إجلاء المرضى إلى مستشفيات أخرى

أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الإنسانية والطبية في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، أصبحت "مأساوية" بعد الاقتحام الكبير الذي شنّه الاحتلال الصهيوني على المجمع قبل أسبوعين.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها، اليوم الثلاثاء، أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" حوّل مجمع ناصر الطبي إلى مكرهة صحية نتيجة حصاره واقتحامه بصورة همجية وغير إنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة إخلاء أكثر من 120 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنّ الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في المجمع، نتيجة توقف المولد ووقف الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه، وتكدس النفايات وعدم توفر إمكانيات طبية داخل المجمع.

ولفتت الوزارة إلى أن المجمع بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمجمع ناصر الطبي، والضغط على الاحتلال للإفراج عن كافة الكوادر الصحية.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني اقتحم مجمع ناصر الطبي لما يقار 10 أيام، بعد حصار مشدد استمرّ أكثر من أسبوعين. وشنّت القوات الصهيوني حملة اعتقال واسعة طالت المئات من الطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وانسحب الاحتلال من المجمع بعد أن عاث به خرابًا، وحوّل الكثير من المباني الطبية إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق تعسفي مع النازحين في المجمع.