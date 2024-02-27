حماس تنعى شهداء "طوباس" وتدعو أبناء الضّفة الثوّار لتصعيد المواجهة مع الاحتلال

زفّت حركة المقاومة الإسلامية حماس ثلةً من المقاومين الأبطال الذين ارتقوا في محافظة طوباس ومخيم الفارعة، فجر اليوم الثلاثاء، بعد تصدّيهم لعدوان الاحتلال بكل بسالة وشجاعة.

وقالت حركة حماس في تصريح لها، " ننعى في حركة المقاومة الإسلامية حماس لجماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الشهداء الأبطال في مخيم الفارعة جنوب طوباس، وهم: الشهيد المجاهد أحمد جمال دراغمة (26 عامًا)، والشهيد المجاهد محمد سميح بيادسة (32 عامًا)، والشهيد المجاهد أسامة جبر زلط (31 عامًا)".

وأكدت أن تصدّي المقاومة لاقتحامات قوات الاحتلال المتكررة لمدن وقرى ومخيمات الضفة، هي رسالة واضحة للعدو أن الضفة الأبية ستبقى خزان ثورة وشوكة في حلق الاحتلال حتى التحرير والعودة.

ودعت حركة حماس في ختام تصريحها الشباب الثائر في عموم الضفة والمقاومين الأحرار، لتصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه لوقف عدوانهم، ودفاعًا عن الأقصى وحقنا في الوصول إليه والصلاة فيه بحرية تامة، ولن نسمح للاحتلال بتنفيذ أجندته الصهيونية الخبيثة بمنع شعبنا من الوصول إليه.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في بيان له، صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتقاء قائد كتيبة طوباس الشاب: أحمد دراغمة من مدينة طوباس "26 عامًا"، والشابين أسامة جبر الزلط "31 عامًا"، ومحمد سميح بيادسة "32 عامًا" من مخيم الفارعة، جرّاء إصابتهم بجروح خطيرة عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهم بشكل مباشر ومتعمّد.



